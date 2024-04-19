В пятницу в Литве начинаются учения "Удар меча", проводимые вооруженными силами США, сообщает агентство LETA.

В них примут участие около 600 американских военных и 120 единиц колесной техники, переброшенных из Польши, а также элементы Сухопутных войск Литовской армии, батальон США, дислоцированный в Литве.

Они вместе проведут учения по боевой стрельбе. Эти учения проводятся вооруженными силами США в Центральной и Восточной Европе. В этом году учения охватывают Германию, Польшу и Литву, они пройдут с 8 по 30 апреля.

Цель учений — продемонстрировать возможность быстрой переброски подразделений Сухопутных войск в другой регион, усиления существующих подразделений Сухопутных войск и достижения сдерживающего эффекта.

В литовской армии предупредили, что из-за проходящих в эти дни нескольких военных учений будет произведена крупная передислокация солдат и военной техники автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом.

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