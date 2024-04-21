Российские силы, скорее всего, активизируют наступательные операции в ближайшие недели, чтобы воспользоваться уязвимостью Украины до прибытия американской военной помощи, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Российские войска в последнее время продолжали, а в некоторых районах активизировали текущие наступательные операции, — в этом, по мнению экспертов, им, вероятно, помогала засушливая погода и сохраняющаяся нехватка вооружения у украинских военных. Они также стремились использовать возросшую уязвимость украинской ПВО, чтобы разрушить энергетическую сеть и нанести долгосрочный ущерб инфраструктуре и оборонно-промышленному потенциалу Украины.

Ожидаемое теперь прибытие военной помощи, вероятно, приведет к активизации наступательных операций, а также ракетных ударов и атак беспилотников. Российское военное командование таким образом попытается достичь значимых в оперативном отношении результатов, пока украинские силы плохо оснащены, следует из отчета ISW.

При этом российские войска добились только тактических успехов за последние шесть месяцев, когда ситуация со снабжением и оснащением украинских военных ухудшалась, и маловероятно, что российские силы теперь смогут добиться прорыва, который приведет к разрушению линии фронта.

Однако они могут достигнуть значительных в оперативном отношении успехов в ближайшие недели, отдавая приоритет участкам фронта, где украинская оборона выглядит относительно нестабильной, или районам, где в пределах досягаемости российских войск находится значимые в военном отношении территории — например, у Часова Яра.

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