США готовы ввести санкции, в случае если Пекин продолжит поставлять в Россию технологии двойного назначения — об этом госсекретарь США Энтони Блинкен собирается лично предупредить китайских чиновников, пишут Financial Times и Bloomberg.

Визит Блинкена в Китай состоится 24–26 апреля. По данным СМИ, госсекретарь должен будет донести, что США и их союзники становятся все более нетерпимыми к поддержке российской военной машины Пекином, поставляющим в Россию всё — от чипов до двигателей для крылатых ракет.

Блинкен не планирует раскрывать, какие меры предпримут США, пишет FT. Однако, по данным источников издания, Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении китайских финансовых учреждений и других организаций.

Один из собеседников FT сказал, что нынешнее послание Блинкена будет "самым четким предупреждением, которое США когда-либо передавали лично китайским чиновникам".

Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл пояснил, что, по мнению США и их союзников, Китай подрывает европейскую безопасность, поставляя России технологии двойного назначения и одновременно пытаясь развивать более тесные экономические и политические связи с Европой. Кэмпбелл заявил, что США "очень откровенно" высказывают свои опасения, и Блинкен поднимет этот вопрос в беседе с министром иностранных дел Китая Ван И.

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