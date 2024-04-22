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Совокупные глобальные военные расходы достигли в 2023 году 2,443 трлн долларов, увеличившись на 6,8% в реальном выражении по сравнению с 2022-м, отмечается в опубликованном 22 апреля докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Это самый резкий рост с 2009 года: США, Китай и Россия - все увеличили свои военные расходы, подчеркивается в докладе.

Военные расходы растут по всему миру

Впервые с 2009 года военные расходы увеличились во всех пяти географических регионах, определенных SIPRI, причем значительнее всего - в Европе, Азии, Океании и на Ближнем Востоке. "Беспрецедентный рост расходов на оборону является прямым ответом на глобальное ухудшение в том, что касается обеспечения мира и безопасности, - указал Нань Тянь, старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. - Государства отдают приоритет военной мощи, рискуя войти в спираль "действия - противодействия" в условиях все более нестабильной геополитической ситуации и положения в сфере безопасности".

Военная помощь Украине сокращает ее разрыв в расходах с Россией

В 2023 году военные расходы России увеличились на 24%, составив, по оценкам, 109 млрд долларов, что на 57% больше, чем в 2014 году, когда РФ аннексировала Крым. В 2023-м оборонные ассигнования РФ достигли 16% расходной части госбюджета или 5,9% ВВП. Украина на восьмом месте в мире по военным расходам, которые в прошлом году выросли на 51% - до 64,8 млрд долларов (37% ВВП страны и 58% госрасходов).

Расходы Киева на военные нужды в 2023 году составили 59% от российских расходов на оборону. При этом в течение года Украина также получила военную помощь не менее чем на 35 млрд долларов, в том числе 25,4 млрд - от США. В сумме эта помощь и собственные военные расходы Украины были эквивалентны примерно 91% военных расходов РФ.

США больше всех в НАТО тратят на оборону

В 2023 году на НАТО, в составе которой на тот момент была 31 страна, пришлось 1,341 трлн долларов военных расходов - это 55% от всех мировых. Оборонный бюджет США увеличился на 2,3% - до 916 млрд или 68% от общих военных расходов государств-членов альянса. В прошлом году большинство его европейских участников также повысили свои военные расходы, их доля в совокупном бюджете достигла 28% - самый высокий показатель за десятилетие. Остальные 4% приходятся на Канаду и Турцию. Среди европейских государств в период с 2022 по 2023 год сильнее всего нарастила свои военные расходы Польша - на 75% до отметки в 31,6 млрд. Это 14-й по размеру оборонный бюджет в мире.

"Последние два года войны в Украине фундаментально изменили взгляд на сферу безопасности у европейских государств, входящих в НАТО, - констатирует Лоренцо Скараззато, исследователь программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. - Этот сдвиг в восприятии угроз отражается в растущей доле ВВП, направляемой на военные нужды. При этом цель НАТО - 2% ВВП на оборону - все чаще рассматривается как базовый уровень, а не пороговая величина, которой необходимо достичь".

Через десять лет после того, как члены альянса взяли на себя обязательство тратить 2% их ВВП на вооруженные силы, 11 стран из 31-й достигли или превзошли эту планку в 2023 году - это самый высокий показатель с тех пор. Другая цель - направлять не менее 20% военных расходов на вооружение и боевую технику - была достигнута 28 государствами-членами НАТО. В 2014 году таких стран было только семь.

Рост военного бюджета Китая ведет к увеличению расходов и его соседей

Китай, второй в мире по размеру военного бюджета, в прошлом году профинансировал его на 296 млрд долларов, что на 6,0% больше, чем годом ранее. Расходы на оборону в КНР растут 29-й год подряд. На долю Пекина приходится половина совокупных военных расходов в Азии и Океании. Некоторые соседи Китая связали рост своих собственных расходов на оборону с увеличением таковых Пекином.

Япония выделила на свои вооруженные силы 50,2 миллиарда долларов, что на 11% больше, чем в 2022 году. Военные расходы Тайваня также поднялись на 11% - до 16,6 млрд долларов. "Китай направляет большую часть своего растущего военного бюджета на повышение боеготовности Народно-освободительной армии, - говорит Сяо Лян, исследователь программы военных расходов и производства вооружений SIPRI. - Это побудило такие страны, как Япония и Тайвань, значительно повысить свой военный потенциал, и эта тенденция будет усиливаться в ближайшее время".

Ближний Восток: война в регионе вызвала резкий рост военных расходов

По оценкам аналитиков SIPRI, общие военные расходы на Ближнем Востоке в 2023 году увеличились на 9,0% - до 200 млрд долларов. Это самый высокий годовой темп роста в регионе за последнее десятилетие. Оборонный бюджет Израиля - второй по размеру на Ближнем Востоке после Саудовской Аравии - вырос на 24%, составив 27,5 млрд долларов. Это было главным образом обусловлено крупномасштабным наступлением израильтян в секторе Газа в ответ на нападение террористов ХАМАС на юг Израиля в октябре 2023 года.

Значительное наращивание военных расходов на Ближнем Востоке отразило быстро меняющуюся ситуацию в регионе - от потепления дипломатических отношений между Израилем и рядом арабских стран в последние годы до начала крупной войны в секторе Газа и опасений по поводу расширения и эскалации конфликта, пояснил Диего Лопес да Силва, старший научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Иран, обострение конфликта которого с Израилем вызывает все больше опасений, с 10,3 млрд долларов на четвертом месте на Ближнем Востоке по расходам на оборону. По имеющимся данным, доля в его военном бюджете средств, выделяемых Корпусу стражей исламской революции (КСИР), выросла в период с 2019 по 2023 год с 27% до 37%.

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