Останкинский районный суд Москвы приговорил местного жителя Юрия Коховца к 5 годам принудительных работ за участие в уличном опросе, который проводило "Радио Свобода". Как пишет "Медиазона", в комментарии москвича следствие усмотрело распространение "фейков" о российской армии.

В июле 2022 года съемочная группа "Радио Свобода" опрашивала москвичей о том, нужна ли, по их мнению, "разрядка напряженности между Россией и странами НАТО".

"Наше правительство говорит о том, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей наши военные из Бурятии, из Дагестана расстреливали — вообще без причин. И у людей появляется ненависть к этому всему делу. Все это надо останавливать — у нас один человек может остановить. Как только он это остановит, у нас и разрядка будет в отношениях с НАТО и со всеми другими странами. Надо заканчивать все эти действия, и все. Все очень просто. У нас и экономика после этого будет подниматься, сразу фондовый рынок прыгнет", — сказал тогда Коховец.

В марте 2023 года на мужчину возбудили уголовное дело по обвинению в распространении "фейков" о действиях российской армии в ходе вторжения в Украину. Тогда же Коховца задержала полиция. В ходе сегодняшнего заседания государственное обвинение просило отправить подсудимого в колонию на 5,5 лет.

"Я очень сожалею, что согласился дать интервью "Радио Свобода" летом прошлого года, не думал о таких последствиях. О том, что эти сведения не соответствуют действительности, я не знал, всю информацию тогда получал на ютубе. Политической ненависти в моих словах не было. В моих действиях отсутствует состав преступления, но если суд считает по-другому, прошу назначить наказание в виде штрафа, не связанное с лишением свободы", — просил сегодня Коховец в последнем слове.

Как отмечает "Медиазона", редакция "Радио Свобода" перестала проводить уличные опросы в России не позднее февраля 2024 года, когда власти РФ признали это СМИ "нежелательной организацией". Согласно российским законам, любое сотрудничество с такими организациями может повлечь привлечение к уголовной ответственности.

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