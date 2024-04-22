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Администрация президента России, судя по всему, окончательно определилась с преемником главы Чечни Рамзана Кадырова: им станет командир чеченского добровольческого объединения спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет "Новая газета Европа", которая подготовила масштабное исследование политического ландшафта Чечни последних лет. Первая его часть была опубликована в понедельник, 22 апреля.

Алаудинов обратил на себя внимание во время съезда "Единой России" 18 декабря 2023 года в Москве, на котором делегаты поддержали кандидатуру Владимира Путина на пятый президентский срок. Он, по словам журналистов, предстал перед публикой "цивилизованным чеченским силовиком, от чего мы за последние 17 лет почти отвыкли". В ходе выступления Алаудинов, в частности, рассуждал о традиционных ценностях и религии. Эта речь стала первым важным сигналом его стремительного карьерного взлета, отмечает "Новая газета Европа".

В январе появилась новость, что Алаудинов - доверенное лицо Путина на президентских выборах. В марте Алаудинов успешно завершил переговоры о переходе трех тысяч бойцов частной военной компании "Вагнер" в возглавляемое им спецподразделение "Ахмат". А уже в апреле он по приказу Путина был назначен на должность заместителя начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России. Журналисты называют это назначение трамплином в "будущей грандиозной карьере" Алаудинова.

Здоровье Кадырова "не оставляет надежд на его излечение"

По данным "Новой газеты Европа", сценарий на случай вынужденной смены власти в Чечне администрация российского президента начала разрабатывать с сентября 2023 года, поскольку состояние здоровья 47-летнего Рамзана Кадырова "не оставляет надежд на его излечение".

Сообщается, что в январе 2019 года у главы Чечни диагностировали некроз поджелудочной железы. Тогда же Кадыров начал проходить регулярные процедуры в ЦКБ Управделами президента РФ. Весной 2022 года, как пишет газета, состояние здоровья Кадырова стало стремительно ухудшаться. Он резко "увеличился в размерах", стал хуже говорить и медленно ходить, а также у него появилась одышка.

Источники издания утверждают, что в сентябре прошлого года Рамзан Кадыров был госпитализирован в ЦКБ Управделами президента в тяжелом состоянии из-за передозировки транквилизатором. Тогда врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких, для чего ввели в искусственную кому. Состояние Кадырова удалось стабилизировать, но результаты обследования его мозга "привели близких Кадырова в подавленное состояние", пишет "Новая газета Европа".

Официально информация о проблемах со здоровьем у главы Чечни не подтверждается.

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