В ночь на вторник Палата лордов под давлением правительства приняла спорный законопроект о депортации в Руанду мигрантов, незаконно попавших на территорию Великобритании. Закон вступит в силу после его подписания королем Карлом III.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что парламент будет заседать столько, сколько потребуется для утверждения закона ко вторнику. "Без всяких "но" и "если". Эти рейсы отправятся в Руанду", — сказал Сунак накануне.

Согласно законопроекту, все мигранты, незаконно въехавшие в Великобританию , будут высылаться коммерческими авиарейсами в Руанду, где смогут запросить убежище и получить помощь. Возвращение в Соединенное Королевство для них не предусмотрено.

С помощью этих мер правительство хочет перекрыть поток нелегальной миграции через пролив Ла-Манш, который ежегодно пересекают десятки тысяч мигрантов, и уничтожить бизнес контрабандистов по транспортировке людей, отмечает Reuters.

Инициатива о сотрудничестве с Руандой была впервые анонсирована бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в 2022 году. Соглашение предполагало, что Лондон будет отправлять в Руанду нелегальных мигрантов, а африканская страна за это получит миллионные инвестиции для развития экономики.

Инициатива Джонсона вызвала шквал критики в британском обществе. В июне 2022 года первый авиарейс, на котором британские власти хотели выслать в Руанду 30 нелегальных мигрантов, был отменен в последний момент из-за постановления Европейского суда по правам человека.

Нынешний премьер-министр страны Риши Сунак 22 апреля обещал отправить первые рейсы с депортируемыми из Великобритании мигрантами в июле 2024 года.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!