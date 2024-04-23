Законопроект, разрешающий властям лишать видов на жительство граждан РФ и Беларуси, которые часто ездят на родину, не прошел голосование в литовском Сейме. Об этом пишет LRT.

На голосование было вынесено два варианта законопроекта. Первый, оригинальный, предусматривал отзыв ВНЖ у тех россиян и белорусов, кто посещает свои страны чаще одного раза в год. Введение этого ограничения поддержали 20 из 112 присутствовавших на заседании депутатов, 45 воздержались, 47 высказались против.

Второй, одобренный на прошлой неделе в комитете Сейма по национальной безопасности и обороне более мягкий вариант, допускал аннулирование ВНЖ для тех граждан РФ и Беларуси, кто ездит на родину чаще одного раза в три месяца. Такую формулировку поддержал 41 депутат при 37 голосах против и 39 воздержавшихся. Этого также не хватило для принятия закона.

Проект предполагал ряд исключений. В случае принятия закона, ВНЖ не стали бы аннулировать тем, кто посещает Россию и Беларусь в составе экипажей судов и самолетов, работает в сфере грузоперевозок или может предоставить документы, подтверждающие, что обладатель вида на жительство был "вынужден" за короткое время совершить несколько поездок по "объективным, не зависящим от него причинам".

"Мы полагаемся на отчеты наших спецслужб, ДГБ и Второго департамента. Уже в прошлогоднем отчете они отмечали и подчеркивали, что пересечение границы в таком количестве и по таким поводам представляет реальную угрозу национальной безопасности Литвы и в то же время потенциально способствует укреплению сетей российских и белорусских спецслужб в Литве и за рубежом", — заявил автор инициативы, депутат от консерваторов Аудронюс Ажубалис.

"В своих решениях мы должны проводить различие между режимом и мерами, которые на него накладываются — будь то санкции или какие-то другие секторальные ограничения — и обществом. И эти предлагаемые меры, на мой взгляд, больше направлены на общество и не решают проблемы безопасности", — парировал лидер оппозиционной Партии труда Андрюс Мазуронис.

Коллегу поддержала и министр экономики, глава Партии свободы Аушрине Армонайте. "Мы понимаем, что регулярные поездки представляют угрозу для самих путешественников и членов их семей, и об этом всегда четко говорим. С другой стороны, мы должны понимать, что есть и совершенно человеческие обстоятельства, семейные проблемы, как у всех нас, когда нам нужно навестить бабушку в деревне или маму в другом месте", — пояснила она.

Депутаты отметили, что продолжат изучать вопрос о лишении ВНЖ тех граждан РФ и Беларуси, которые часто ездят в эти страны. Детали будущих законопроектов, которые были анонсированы как "более сбалансированные", пока что не названы.

По данным Департамента миграции Литвы, временный вид на жительство в этой стране есть у 59 тысяч граждан Беларуси и почти 7 тысяч граждан России.

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