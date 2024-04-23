Американский Сенат поздно вечером во вторник (в Европе была ночь на среду) окончательно утвердил решение о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд долларов.

На помощь Украине предназначен 61 миллиард из этой суммы.

Теперь для вступления этого решения в силу нужна только подпись президента Джо Байдена. Как передают мировые агентства, Байден сразу после голосования в Сенате пообещал подписать документы немедленно, после чего первая партия военной помощи Украине будет доставлена в течение нескольких дней.

Пакет включает четыре законопроекта: о помощи Украине, Израилю и Тайваню, а четвертое предложение содержит потенциальный запрет TikTok и закон REPO, который даст добро на продажу российских активов, подвергшихся аресту.

На помощь Израилю и гуманитарную помощь в секторе Газа США выделяют 26 млрд долларов, а на обеспечение безопасности на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе - 8 млрд долларов.

Перед началом заседания лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал одобрить внешнюю помощь как можно быстрее.

"Пришло время завершить работу, чтобы помочь нашим друзьям за рубежом, — сказал он. — Давайте не будем откладывать и затягивать это. Давайте не будем заставлять наших друзей по всему миру ждать ни минуты".

Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл перед голосованием вспомнил, как он и после нападения России на Украину, и после набега ХАМАС на израильские поселки говорил коллегам, что теперь и союзники, и враги Америки будут внимательно следить, как она поведет себя.

"В продолжение месяцев наши друзья смотрели на нас и пытались понять, осталась ли у Америки та сила, что помогла выиграть Холодную войну, та решимость, которая буквально десятилетиями обеспечивала мир и процветание. Наши враги выясняли, прочно ли выстроен арсенал демократии. Что ж, Сенат пошлет ясный сигнал", — сказал Макконнелл.

За пакет из четырех законопроектов проголосовали 79 сенаторов, против — 18. Один голосовавших против, республиканец из Алабамы и сторонник Трампа Томми Табервилл, кратко изложил весь набор доводов, которыми оперирует очень многие сторонники Трампа, противники Украины и союзники или попутчики Кремля.

"То, что мы делаем — это пощечина американцам, которые послали нас сюда представлять их. Вместо того чтобы обсуждать законы о закрытии границы и лечении экономики, мы готовимся послать миллиарды одной из самых коррумпированных стран в мире. Война в Украине в тупике, уже давно. Закачивая деньги в украинские карманы, мы только продлеваем конфликт, что ведет к новым смертям", — заявил сенатор Табервилл.

Президент Украины Владимир Зеленский немедленно поблагодарил американских сенаторов за их решение.

"Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира", — говорится в заявлении Зеленского.

"Я также ценю поддержку президента Байдена и с нетерпением ожидаю быстрого подписания законопроекта и передачи следующего пакета военной помощи […] Дальнобойные средства Украины, артиллерия и ПВО — это крайне важные инструменты скорейшего восстановления справедливого мира", — гласит заявление президента Украины.

Как проходило обсуждение

Процедурное голосование, которое было запланировано на 13:00 по Вашингтону (17:00 GMT), было ненадолго отложено из-за позиции республиканцев — они пожаловались, что не могут предложить поправки к законопроекту.

Сенаторы Эрик Шмитт из Миссури и Майк Ли из Юты обвинили лидера демократов Чака Шумера в том, что он "протащил свой вариант законопроекта с минимальными дебатами".

Берни Сандерс, независимый сенатор от Вермонта, согласился с ними.

Он сказал, что хочет предложить две поправки, одна из которых касается снятия запрета на выделение денег для Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (БАПОР), которое Израиль обвинял в сотрудничестве с ХАМАС.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во вторник, что необходимо "увидеть реальный прогресс", прежде чем восстанавливать финансирование БАПОР.

"Члены палаты могут соглашаться или не соглашаться со мной по этим вопросам, но они должны быть поставлены на голосование", — сказал Сандерс.

Большинство сенаторов отклонило эти предложения, после чего обсуждение продолжилось, и вопрос был вынесен на голосование.

Первая партия Украине уже готова

В феврале аналогичный пакет помощи без труда преодолел верхнюю палату — сенаторы проголосовали 70 голосами против 29. Правда, тогда законопроект не содержал положения о возможной продаже популярного приложения TikTok, которое есть в нынешнем тексте: материнской компании TikTok, китайской ByteDance, предписывается в течение девяти месяцев продать медиаплатформу — или ее запретят в США.

Президент может увеличить этот срок до года, но в любом случае к президентским выборам запрет действовать не начнет.

Президент США Джо Байден ранее уже заявил, что подпишет законопроект, как только тот попадет ему на стол после утверждения Сенатом.

Законопроект о поддержке Украины предусматривает расходы на общую сумму 60,84 млрд долларов.

Как писали на этой неделе Politico и Washington Post, Пентагон заранее подготовил большую партию военной помощи Украине, так что после окончательного утверждения бюджета на доставку первой партии боеприпасов украинской армии уйдет "меньше недели".

Также во вторник западные СМИ сообщили со ссылкой на источники, что первая партия помощи Киеву из нового пакета оценивается в 1 млрд долларов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!