Арест заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в коррупции на самом деле связан с расследованием о госизмене, сообщили изданию "Важные истории" два источника, близких к ФСБ.

"Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — скандал большой: все-таки замминистра обороны", — сказал один из собеседников издания.

"За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там (в Кремле — прим. ред.) давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене", — говорит другой источник "Важных историй".

Оба источника утверждают, что сопровождением уголовного дела против Иванова занимается Департамент военной контрразведки ФСБ. "Сейчас решают, что с ним делать: либо будут сажать по взятке и "добивать" на зоне, либо переквалифицировать обвинение на госизмену", — заявил один из собеседников.

Комментируя публикацию "Важных историй", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал ориентироваться на "официальную информацию". "Рассуждения на эту тему" в СМИ он назвал "спекуляциями".

О задержании Иванова стало известно вечером 23 апреля, сегодня суд арестовал его на два месяца. Следственный комитет РФ сообщал, что расследование в отношении заместителя министра обороны ведут по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Иванов занимает пост замминистра обороны России с 2016 года. В сферу его ответственности входит строительство и реконструкция недвижимости для нужд ведомства, управление имуществом министерства и расквартирование войск.

Соратники Навального в 2022 году выпустили расследование о Иванове и его жене, которые, как выяснилось, владеют объектами недвижимости в Москве и Подмосковье стоимостью более 10 млн евро.

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