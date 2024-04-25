Россия заблокировала в Совете безопасности ООН резолюцию, направленную против ведения гонки вооружений в космосе. В ходе голосования, состоявшегося в среду, 24 апреля, 13 из 15 стран, входящих в совет, проголосовали за принятие этого документа, Китай воздержался, а Россия применила право вето.

Перед началом голосования российский постпред в ООН Василий Небензя назвал "шуткой" текст резолюции, предложенный США и Японией. В свою очередь, заместитель постпреда США Роберт Вуд заявил, что если Россия проголосует против, то встает вопрос, "есть ли им, что скрывать".

В проекте резолюции указывалось, что "наша общая цель — не допустить гонки вооружений в космосе", а также требовалось выполнять обязательства в рамках Договора о космосе, в частности "не размещать любое ядерное вооружение или любые виды оружия массового уничтожения на орбите вокруг Земли".

В тексте также содержался призыв к членам Совета безопасности ООН "не разрабатывать любое ядерное оружие, которое специально предназначено для размещения на орбите вокруг Земли".

Небензя объяснил отказ поддержать документ тем, что, по его словам, запрет должен касаться и обычных видов вооружения, а не только ядерного оружия.

США ранее обвиняли Москву в разработке ядерного оружия для использования против спутников. Россия это отвергает.

Договор о космосе 1967 года запрещает размещение в космосе ядерного оружия. США и Россия входят в число его подписантов.

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