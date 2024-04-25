Пока украинские СМИ и соцсети выясняют, кто допустил беспрепятственный прорыв российских подразделений в село Очеретино к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области, ситуация на этом участке фронта продолжает осложняться.

Как заявил представитель группы войск "Хортица" Назар Волошин, 24 апреля российское командование ввело в бой на линию Новобахмутовка — Очеретино резерв, 55-ю мотобригаду.

Подтягивает резервы и украинская сторона — на позиции вернулись подразделения 47-й механизированной бригады, ранее державшие оборону у Очеретино, а 100-й механизированной бригаде отдан приказ контратаковать.

Проблема потери Очеретино для ВСУ прежде всего связана с угрозой обрушения всей оборонительной линии на Покровском направлении, к созданию которой украинское командование было вынуждено приступить после оставления Авдеевки.

Фото: BBC News

Предполагалось, что в случае дальнейшего продвижения российских войск в западном направлении они упрутся в новые рубежи обороны в районе Карловского водохранилища и реки Волчья, которые трудно форсировать.

А вот в районе Очеретино никаких водных препятствий нет, более того, через село проходит дорога Т0511, ведущая прямо на Покровск. Именно этот город глава украинской военной разведки Кирилл Буданов обозначил направлением главного удара российских войск весной-летом этого года.

Возможный прорыв российских войск у Очеретино ставит под угрозу охвата и части ВСУ, обороняющиеся южнее, у села Бердычи. К тому же от Очеретино — менее 15 км до основной рокадной дороги, соединяющей Большую Новосёлку и Константиновку через Покровск.

Фото: BBC News

Пока что главная проблема российского командования состоит в том, что ему не удаётся расширить зону прорыва у Очеретино, узкий коридор вдоль железной дороги хорошо простреливается, указывает украинский военный обозреватель Константин Машовец.

"Доставка любых предметов материально-технического обеспечения передовым подразделениям 30-й ОМсБр (отдельной гвардейской мотострелковой бригады — прим. "Би-би-си") противника, которая сейчас действует в районе Очеретино (а это жизненно необходимо для них), превращаются для противника в смертельно опасное дело… Особенно для тех, кто этим занимается", — пишет он.

Однако российская группировка войск "Центр" всё ещё располагает крупными резервами, в том числе танковыми, и наверняка постарается развить свой неожиданный успех у Очеретино. Тем более, что на других направлениях под Авдеевкой таких ощутимых успехов у неё сейчас нет.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !