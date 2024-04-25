Первый Восточный окружной военный суд на выездном заседании приговорил читинскую десятиклассницу 17-летнюю Любовь Лизунову к 3,5 годам колонии, а 19-летнего Александра Снежкова — к 6 годам за граффити "Смерть режиму", которое они нарисовали на окраине Читы в октябре 2022 года. Как сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы", еще одного фигуранта дела, 23-летнего Владислава Вишневского, суд приговорил к полутора годам принудительных работ.

Прокурор требовал назначить Снежкову семь лет лишения свободы, а, Лизуновой — пять лет колонии. Молодых людей обвиняли в создании граффити "Смерть режиму", а также администрировании Telegram-каналов, где публиковались новости об "антивоенных акциях прямого действия" — в частности, о поджогах военкоматов.

Две недели назад, 11 апреля, Любовь Лизунову, которая находилась под домашним арестом, перевели в СИЗО за нарушение режима — опоздание домой на два часа. Как отмечало тогда "Агентство", Лизунова стала первой несовершеннолетней, которую отправили в СИЗО за антивоенное выступление.

О переводе Лизуновой в СИЗО сообщал ее друг и второй фигурант дела Александр Снежков. "Любу тоже арестовали. Будет заканчивать 10 класс в СИЗО", — цитировала тогда его письмо активистка Анастасия Шевченко.

Лизунову и Снежкова задержали в октябре 2022 года из-за граффити "Смерть режиму" в гаражном кооперативе на окраине Читы. Сотрудники ФСБ в штатском подошли к молодым людям в тот момент, когда они заканчивали работу над граффити. Как рассказывал "Би-би-си" Снежков, сначала они приняли мужчин за обычных прохожих, возмутившихся тем, что кто-то рисует на стенах.

"Перед тем как они предъявили удостоверения, у нас случился словесный конфликт на матах, — рассказывал молодой человек. — Они стали спрашивать, кто нарисовал граффити, я ответил, что мы не знаем".

Уголовное дело на молодых людей завели сразу по трем статьям УК РФ: о призывах к осуществлению террористической деятельности, о призывах к экстремизму и о вандализме по мотивам политической ненависти. Позже в отношении Лизуновой преследование по статье о вандализме было прекращено из-за того, что она несовершеннолетняя.

Затем Любовь Лизунову отправили под домашний арест. Александр Снежков находился в СИЗО с января 2023 года: силовики утверждали, что он якобы пытался уехать из России.

Лизунова, Снежков и Вишневский внесены в российский государственный перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения о их причастности к экстремистской деятельности или террору (так называемый список террористов и экстремистов).

По информации правозащитного портала "ОВД-Инфо", на данный момент фигурантами уголовных дел, возбужденных из-за протеста против войны с Украиной, стали более 900 человек. По данным правозащитников, в 2023 году в России было вынесено почти в семь раз больше приговоров по антивоенным статьям (280.3 и 207.3 УК РФ), чем в 2022-м — 115 против 17.

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