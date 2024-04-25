Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) поддержал идеи президента Франции Эмманюэля Макрона, которые тот высказал в своей речи в университете Сорбонна в четверг, 25 апреля.

"Франция и Германия вместе хотят, чтобы Европа оставалась сильной. Ваша речь содержит хорошие импульсы для достижения этого. Вместе мы продвигаем ЕС вперед: политически и экономически. За суверенный и инновационный ЕС! Да здравствует Европа!" - написал Шольц Макрону на своей странице в соцсети X.

La France et l'Allemagne veulent ensemble que l'Europe reste forte. Ton discours contient de bonnes impulsions pour pouvoir y arriver, @EmmanuelMacron.

Ensemble, nous faisons avancer l'UE : politiquement et économiquement.



Pour une UE souveraine et innovante ! Vive l’Europe ! — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 25, 2024

Ранее Макрон, в том числе подчеркнул, что в условиях, когда соседи начали проявлять агрессию, Европе необходимо создать для себя надежную концепцию обороны. "Это то, что нам необходимо сделать срочно, и это новая парадигма в области обороны, - подчеркнул Макрон. - Европа должна быть в состоянии защитить то, что ей дорого, вместе со своими союзниками, когда они будут готовы сделать это вместе с нами, а при необходимости и в одиночку".

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"Когда у нас есть сосед, который стал агрессивным, (...) который обладает баллистическим потенциалом, куда за последние годы он внедрил много инноваций (...), обладает ядерным оружием и продемонстрировал свои возможности, становится ясно, что нам необходимо создать стратегическую концепцию надежной европейской обороны", - заявил французский президент.

Войну России в Украине Макрон назвал "главной угрозой для европейской безопасности сегодня". "Сильная Европа - это Европа, которая пользуется уважением и обеспечивает свою безопасность, - продолжил он. - Это Европа, которая признает, что у нее есть границы, и защищает их. Это Европа, которая видит риски, которым она подвержена, и готовится к ним".

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