По оценке спецслужб США, президент РФ Владимир Путин не планировал, что оппозиционер Алексей Навальный, содержащийся в колонии "Полярный волк", скончается именно 16 февраля. Об этом пишет онлайн-издание The Wall Street Journal (WSJ) в субботу, 27 апреля, со ссылкой на информированные источники.

"Такая оценка не оспаривает вину Путина в смерти Навального, но говорит о том, что он, возможно, не отдавал приказ, чтобы она произошла именно в этот момент", - подчеркивается в публикации. По данным WSJ, такой вывод разделяют многие в американском разведсообществе, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ), управление директора Национальной разведки, и отдел разведки Госдепартамента.

Такие выводы спецслужбы США сделали на основании анализа большого объема информации, включая секретные разведданные, а также общеизвестные факты, такие как время смерти Навального и то, как эта смерть бросила тень на переизбрание Путина, следует из публикации.

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