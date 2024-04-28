Как пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем обзоре, в ближайшие недели, пока Украина будет ожидать прибытия американской помощи на фронт, российские войска, вероятно, добьются значительных тактических успехов, но вряд ли смогут сломить украинскую оборону.

Помощь от США позволит украинским войскам решить проблему нехватки материальных средств и притормозить продолжающиеся российские наступательные операции, а российские силы, похоже, активизируют попытки дестабилизации украинской обороны и укрепляют позиции, ожидая прибытия американской помощи.

У российских сил есть возможность добиться значительных тактических успехов в районе Авдеевки и достичь оперативно значимой цели, захватив Часов Яр, но ни одна из этих попыток, скорее всего, не перерастет в оперативно значимый прорыв фронта в ближайшей перспективе, не говоря уже о том, чтобы вызвать крах украинской линии обороны в Донецкой области.

Как отмечают аналитики ISW, этим летом лучше обеспеченные силы ВСУ смогут предотвратить оперативно важные прорывы во время ожидаемых летних наступательных действий России. Однако российские войска по-прежнему будут представлять значительную угрозу Украине этим летом.

При этом у россиян не хватает современной и эффективной техники, которую они могут и будут в состоянии развернуть на Украине, а общая боевая эффективность российских соединений и частей продолжает снижаться. Российские силы частично полагаются на свои количественные преимущества в технике и живой силе, и, по мнению аналитиков ISW, этот акцент на количестве независимо от качества принес российской армии ряд тактических успехов, и в летней кампании Россия по-прежнему будет на него опираться.

Кроме этого, россияне постепенно, хотя и неравномерно, извлекают уроки из прошлых ошибок оперативного планирования. Скорее всего, летнее наступление будет проходить на более широком участке фронта. Российские силы также значительно изменили операции тактической авиации в Украине благодаря массовому использованию планирующих бомб, которые будут продолжать играть критически важную роль в поддержке российских наземных операций этим летом, несмотря на вероятное улучшение возможностей украинской ПВО.

Аналитики ISW отмечают, что россияне продолжают масштабное технологическое совершенствование своих сил и готовятся воспользоваться технологическими новшествами до того, как американская помощь поступит в ВСУ в полном объеме. Однако на тактическом уровне эта технологическая адаптация еще не завершена, что открывает для ВСУ окно возможностей.

Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы Украина стабилизирует фронт и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или начале 2025 года, считает ISW.

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