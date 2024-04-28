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Электронная система воинского учета заработает в России с 1 ноября 2024 года, то есть во время осеннего призыва, это следует из постановления правительства о "Едином реестре сведений о военнообязанных гражданах", опубликованного 27 апреля.

В сервисе будет собрана информация о человеке из других государственных баз, в том числе сервиса "Госуслуги", баз ФСБ, МВД, налоговой службы, миграционного и регистрационного учета. Военные получат доступ к информации об уголовных и административных делах военнообязанного, о его недвижимости и другом имуществе. Запись о военнообязанном в базе министерства обороны РФ также будет содержать информацию о месте жительства, в том числе не по месту регистрации.

Разработка электронного воинского учета должна завершиться к 31 октября. С 1 ноября реестр начнет применять Минобороны, следует из постановления. Закон, предусматривающий создание единого реестра воинского учета, президент Владимир Путин подписал в апреле прошлого года. Его разработка началась на фоне объявленной в России мобилизации на войну в Украине. По словам законодателей, электронные повестки уже рассылались во время весеннего призыва этого года.

С 1 ноября заработает система электронных повесток

Основной системой для уведомления военнообязанных о любых изменениях в реестре станут "Госуслуги", следует из постановления. Повестка, полученная через портал, будет считаться врученной, а в случае ее игнорирования начнут действовать ограничения.

При неявке в военкомат по электронной повестке в течение 7 дней после размещения в реестре человек автоматически лишится права покидать пределы России, оформлять загранпаспорт, регистрировать ИП, совершать операции с недвижимостью, управлять транспортными средствами и регистрировать их, а также брать кредиты и займы.

"До настоящего момента призывники могли спокойно выезжать из страны, несмотря на законодательный запрет. Это было возможно, так как между военкоматом и пограничной службой отсутствовал канал обмена информацией. С запуском реестра призывники, в отношении которых была направлена повестка, будут автоматически лишены возможности покидать страну до явки в военкомат", - подчеркнул проект "Военные адвокаты".

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