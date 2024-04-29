Россия регулярно глушит сигналы GPS на Балтике, что представляет опасность для гражданских самолетов. Об этом в разговоре с газетой Financial Times заявили министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.

"Если кто-то выключит вам фары, пока вы едете ночью, это становится опасным. Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать", — считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По мнению главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, блокировка GPS-сигнала в регионе — это "гибридная атака" России, которая представляет опасность для жителей стран Балтии. "Мы определенно обсудим это с нашими союзниками", — добавил Цахкна.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже отметила, что страны Балтии "серьезно относятся к инцидентам" с блокировкой GPS и "контактируют с коллегами из других государств" по этому вопросу.

Главы МИД стран Балтии связались с Financial Times после того, как в четверг и в пятницу самолеты авиакомпании Finnair, направлявшиеся из Хельсинки в Тарту, были вынуждены вернуться в аэропорт вылета из-за помех с GPS.

Всего по оценкам экспертов, пишет FT, за последние месяцы от подобных проблем пострадали "десятки тысяч" гражданских рейсов. Помехи также затруднили передачу сигналов, используемых судами в Балтийском море.

Ни одно государство не заявляло о причастности к инцидентам, но официальные лица нескольких стран выразили уверенность, что они были организованы Кремлем. Неназванный "высокопоставленный чиновник" в разговоре с FT предположил, что с помощью глушения сигнала GPS российские военные пытаются защитить Калининградскую область от атак украинских беспилотников.

В марте газета The Times писала, что Россия могла глушить GPS-сигнал на самолете британских ВВС, на котором министр обороны Соединенного Королевства Грант Шаппс возвращался из поездки в Польшу. По данным издания, сигнал отсутствовал на протяжении примерно получаса, когда борт пролетал рядом с Калининградской областью.

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