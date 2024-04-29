Власти Турции поддержали кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, претендующего на пост генерального секретаря НАТО. Как отмечает Bloomberg, таким образом политик заручился согласием 29 из 32 членов альянса.

О поддержке Рютте со стороны Турции стало известно после того, как нидерландский премьер-министр посетил Стамбул с официальным визитом и встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Для утверждения кандидата на посту генерального секретаря НАТО он должен заручиться поддержкой всех входящих в альянс стран. По данным Bloomberg, этого пока что не сделали Румыния, Словакия и Венгрия.

Бухарест ранее выдвинул на эту должность президента страны Клауса Йоханниса. Решение Турции поддержать кандидатуру Рютте, предполагает Bloomberg, вынудит румынского лидера выйти из гонки.

Позиция Венгрии по кандидатуре Рютте более категоричная. Нидерландский политик неоднократно критиковал правительство Виктора Орбана за антидемократические реформы. В марте глава венгерского МИД Петер Сийярто говорил, что Будапешт не считает возможным поддержать того, "кто в прошлом пытался поставить Венгрию на колени".

Рютте занимает пост премьер-министра Нидерландов с 2010 года. Летом 2023 года политик ушел в отставку вместе со своим правительством и заявил, что завершит политическую деятельность на родине после утверждения нового кабинета министров. Рютте продолжает исполнять обязанности премьер-министра, пока не сформирована коалиция по итогам выборов, состоявшихся в ноябре.

Ожидается, что утверждение нового генерального секретаря НАТО состоится на июльском саммите в США. Йенс Столтенберг занимает эту должность с 2014 года и должен был уйти в отставку в 2022-м, однако его полномочия дважды продлевались на год, в том числе потому что страны НАТО не могли согласовать кандидатуру его преемника.

Среди других претендентов на пост генсека альянса ранее называли, в частности, премьер-министра Эстонии Каю Каллас, премьер-министра Дании Метте Фредриксен и бывшего премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

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