Глава правительства Шотландии Хамза Юсаф в результате распада правящей коалиции решил уйти в оставку, не дожидаясь запланированных на эту неделю двух голосований по вотуму доверия в шотландском парламенте.

39-летний Юсаф, который возглавлял правящую Шотланскую национальную партию (SNP) и правительство Шотландии чуть больше года, объявил об отставке на пресс-конференции в Эдинбурге утром в понедельник.

Правительство Юсафа недавно отказалось от программы ускоренного перехода к так называемому нулевому уровню выбросов парниковых газов, из-за чего партнеры SNP, зеленые, решили в знак протеста выйти из коалиции.

После этого шотландские консерваторы и лейбористы по отдельности решили поставить в парламенте вопрос о доверии премьеру. Первое из голосований было назначено на среду.

Самой SNP до большинства не хватает двух голосов: у нее 63 из 129 мест в Холируде, парламенте шотландской автономии в составе Соединенного Королевства.

Юсаф год назад сменил на посту лидера SNP и главы правительства Николу Стёрджен, которая занимала эти должности восемь лет. Она довольно неожиданно объявила об отставке, заявив, что устала. Юсаф, победив на партийных выборах, стал первым мусульманином во главе одной из ведущих партий Великобритании.

Вскоре после отставки Никола Стёрджен и ее муж Питер Маррел были ненадолго арестованы по обвинению в нарушениях в управлении финансами партии. В марте Маррелу — но не Стёрджен — были предъявлены официальные обвинения.

Программной целью SNP является независимость Шотландии, и Стёрджен была лидером и лицом движения за независимость.

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