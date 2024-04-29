Российская военная разведка причастна к организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетица, случившихся в октябре и декабре 2014 года. Об этом говорится в пресс-релизе Национального центра борьбы с организованной преступностью полиции Чешской Республики (НЦБОП), обнародованного в понедельник, 29 апреля.

"Полицейское ведомство считает доказанным, что взрывы двух складов во Врбетице были осуществлены сотрудниками российской военной разведки - Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, известного под аббревиатурой ГРУ, мотивом которых было предотвращение доставки оружия и боеприпасов в районы, где российская армия проводит свои операции, - указывается в документе. - Российская военная разведка располагала средствами для организации взрывов, в том числе людьми, которые выезжали с этой целью из России, а затем сразу же возвращались обратно, и, кроме того, согласно выводам НЦБОП, имела подробную информацию о хранимых товарах, их перемещении и конечном пользователе".

Ведомство полагает, что преступники являлись членами подразделения 29155, предназначенного для проведения диверсионных операций за рубежом и входящего в состав 161-го Центра подготовки специалистов особого назначения ГРУ.

"Часть подрывной деятельности РФ в ЕС и Украине"

Взрывы во Врбетице были "не единичной акцией, а частью долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского Союза и Украины", считают чешские власти. "Можно только предполагать, какие задачи выполняли отдельные члены ГРУ, находившиеся в Чехии и соседних странах, и сколько других военнослужащих российских вооруженных сил и их пособников участвовали в нападении", - отмечается в пресс-релизе.

Поскольку возможности для получения дополнительных доказательств по делу о взрывах во Врбетице в Чехии или в странах, которые удовлетворили чешские запросы о правовой помощи, были исчерпаны, а Москва отказывается сотрудничать с Прагой по этому вопросу, чешские власти были вынуждены отложить рассмотрение дела, следует из сообщения полиции.

Дипломатический скандал между РФ и Чехией из-за взрывов во Врбетице

Взрывы на военном складе в деревне Врбетица произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Тогда погибли два чешских гражданина и, по данным Праги, был нанесн ущерб в размере 1 млрд чешских крон.

17 апреля 2021 года тогдашний премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны Ян Гамачек сообщили о доказательствах причастности российской военной разведки к этим взрывам. В связи с этим Прага выслала тогда 18 российских дипломатов. В свою очередь Москва отвергла все выдвинутые против нее обвинения и заявила о высылке 20 чешских дипломатов.

В знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали также Словакия, Литва, Латвия и Эстония. Со своей стороны, Болгария объявила одного из сотрудников российского посольства в Софии персоной нон-грата в связи с подозрениями в причастности спецслужб РФ к четырем взрывам на военных складах и заводах, случившимся в период с 2011 по 2020 годы.

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