У вывезенной из Херсонской области украинской девочки, которую удочерили российский политик Сергей Миронов и его жена Инна Варламова, нашлись сестра и опекун, пишет украинское издание ТСН со ссылкой на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца, сообщила "Медуза".

О годовалой девочке по имени Маргарита Прокопенко, удочеренной Мироновым и Варламовой, рассказало издание "Важные истории". В расследовании говорилось, что Инна Варламова, ставшая женой Миронова в октябре 2022 года, выбрала и увезла Маргариту при помощи назначенной российскими властями главы Херсонского дома ребенка Татьяны Завальской и помощницы Миронова Яны Лантратовой.

Источник "Важных историй" говорил, что биологическая мать Маргариты лишена родительских прав, а отец умер, но у нее есть другие родственники. Дмитрий Лубинец заявил, что у Маргариты есть родная сестра, которую воспитывает приемная семья, и законный опекун, которая готова взять саму Маргариту. "Поэтому у нас есть все обязательства от государства обратиться к посредникам, а также в международное сообщество, чтобы они требовали от РФ срочного возвращения Маргариты к своей родной сестре и, таким образом, произойдет воссоединение украинской семьи", — сказал Лубинец.

Опекуна Маргариты зовут Дарья Репина, она живет вместе с сестрой Маргариты Аней и своей родной дочерью в Греции, куда уехала из оккупированного Херсона. "Так как они сестры, я бы очень хотела, чтобы они росли вместе", — сказала Репина, которая, как пишет ТСН, стала официальным опекуном Маргариты при поддержке Офиса омбудсмена Украины.

Миронов называл расследование об удочерении Маргариты Прокопенко "фейком от украинских спецслужб и их западных кураторов". Журналисты ТСН утверждают, что получили доступ к переписке Инны Варламовой со своей родственницей. Она свидетельствует, что Варламова и Миронов сразу после свадьбы обсуждали удочерение Маргариты со старшими детьми Варламовой и велели им "держать все в тайне!, пишет ТСН.

В ноябре 2023 года "Важные истори"" подробно рассказали, как Миронов с Варламовой выбрали и удочерили Маргариту Прокопенко из Херсонской области, сменив ей имя на Марину Сергеевну Миронову. Издание называло это "первым документально доказанным случаем усыновления украинского ребенка российским политиком такого ранга".

Вместе с Маргаритой Инна Варламова намеревалась вывезти также двухлетнего Илью Ващенко, однако по информации ТСН, выяснив, что у него проблемы со здоровьем, она отказалась от мальчика. Где он находится сейчас — неизвестно.

В аппарате уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой на вопрос о вывезенной семьей Миронова девочке заявили, что не считают "целесообразным и возможным" комментировать "информацию личного характера" относительно депутата Госдумы.

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