Находящийся на Ближнем Востоке государственный секретарь США Тони Блинкен выразил надежду, что палестинская группировка ХАМАС согласится с "невероятно щедрым" предложением властей Израиля об условиях перемирия и освобождения израильских заложников.

Блинкен сделал это заявление после того, как делегация ХАМАС обсудила предложения Израиля с посредниками из Египта и Катара на переговорах в Каире.

"ХАМАС получил предложение от Израиля, которое является просто невероятно, невероятно щедрым, — сказал Блинкен во время заседания Всемирного экономического форума в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. — И в настоящий момент жителей Газы отделяет от установления мира только одно — это ХАМАС". "Им нужно принять решение — и это следует сделать быстро. Я надеюсь, что они примут правильное решение", — добавил глава Госдепа США.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступавший посредником на переговорах между Израилем и ХАМАС, также выразил надежду на заключение сделки. "Предложение учитывает позицию обеих сторон, — добавил глава египетского МИД. — Есть факторы, которые повлияют на решения двух сторон, но я надеюсь, что все проявят себя с наилучшей стороны".

Источники Би-би-си, знакомые с ходом переговоров, заявили, что испытывают сдержанный оптимизм относительно перспектив возможного соглашения.

Какими могут быть условия сделки

Переговоры о перемирии в Газе продолжаются уже несколько недель. Посредники пытаются добиться заключения соглашения, которое позволит приостановить военные действия в секторе и освободить 133 заложника, которые, по данным Израиля, все еще остаются в руках ХАМАС в Газе (предполагается, что по меньшей мере 30 из этих людей мертвы).



В апреле ХАМАС отверг предложение Израиля о прекращении огня на шесть недель в обмен на освобождение 40 женщин, детей, а также пожилых и больных заложников. При этом израильские власти также были готовы освободить сотни палестинских заключенных.

В ноябре прошлого года ХАМАС и Израиль договорились о прекращении огня на неделю. Тогда были освобождены 105 израильских заложников, а 240 палестинцев выпустили из тюрем в Израиле.

После этого палестинская группировка продолжала настаивать на своем требовании о прекращении огня на постоянной основе, что, по ее мнению, должно привести к полному выводу израильских войск из сектора и возвращению палестинцев в свои дома.

Источник Би-би-си, близкий к переговорам, сообщил, что новые предложения Израиля значительно отличаются от предыдущих.

Сообщается, что предложенные представителям ХАМАС условия включают 40-дневное прекращение огня со стороны Израиля в обмен на освобождение заложников и возможность для жителей северной части Газы вернуться в свои дома.

В субботу сайт Axios сообщил со ссылкой на израильских чиновников, что Израиль также готов согласиться на вывод своих военных из коридора, разделяющего восточную и западную часть анклава и препятствующего свободе передвижения.

Израиль готов включить в соглашение формулировки о восстановлении спокойствия в Газе, что может удовлетворить требования ХАМАС о постоянном перемирии. В частности, по данным Axios, израильские власти согласились "обсуждать постоянное перемирие, которое может быть частью реализации второй фазы сделки".

Тем временем неназванные израильские чиновники и представитель дипломатического корпуса сказали New York Times и Financial Times, что Израиль также может согласиться, что на первом этапе будут освобождены только 33 заложника, а не 40.

Сейчас делегация ХАМАС покинула Каир, где проходили переговоры, и должна отправить письменный ответ на предложения Израиля, передает египетская государственная телекомпания Al Qahera.

Публично представители ХАМАС заявили, что изучают план Израиля, однако неназванные чиновники сообщили AFP, что "атмосфера остается позитивной, если только со стороны Израиля не возникнут новые препятствия". "В наблюдениях и вопросах, представленных ХАМАС, нет никаких серьезных проблем в отношении содержания [предложений]", — говорят собеседники агентства.

Штурм Рафаха и будущее Газы

Министр иностранных дел Израиля заявил в субботу, что запланированный штурм Рафаха, где укрываются более миллиона перемещенных палестинцев, может быть отложен, если удастся договориться с ХАМАС об освобождении израильских заложников.

Штурм Рафаха, который, по мнению Израиля, является последним оплотом ХАМАС в Газе, ожидался в течение нескольких недель, однако пока так и не состоялся. Западные страны, включая США, призвали Израиль воздержаться от нападения на пограничный город, опасаясь возможных жертв среди мирного населения.

Израильские военные утверждают, что уничтожили 20 из 24 военных батальонов ХАМАС и должны выкорчевать оставшиеся боевые формирования, которые сейчас находятся в Рафахе.

США в целом согласны с тем, что ХАМАС должен быть разгромлен и не должен играть роль в будущем Газы, но Вашингтон не хочет, чтобы Израиль снова оккупировал анклав.

Вместо этого американская администрация рассматривает возможность создания структуры, включающей реформированную Палестинскую администрацию — при поддержке арабских государств.

В обмен на нормализацию отношений арабские государства и Вашингтон добиваются от Израиля согласия на создание палестинского государства.

Нетаньяху ранее не раз заявлял, что он на это не согласен, а в феврале Израиль официально отказался от "одностороннего признания" палестинской государственности. Нетаньяху вынес это решение на голосование кабинета министров, и оно было одобрено единогласно.

Израиль начал наступление в Газе после нападения ХАМАС 7 октября на юг Израиля, в результате которого, по израильским данным, 1200 человек были убиты и 253 взяты в заложники.

С тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибло более 34 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

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