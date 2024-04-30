Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Правительство во вторник на закрытом заседании одобрило передачу орудий ПВО, тактических беспилотных систем наблюдения и других материально-технических средств из ресурсов Национальных вооруженных сил вооруженным силам Украины, сообщает агентство LETA.

О передаче орудий сообщила в твиттере премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Она отметила, что такое сотрудничество поможет улучшить противовоздушную оборону и разведывательные возможности Украины.

Латвия выделяет на военную помощь Украине 0,25% валового внутреннего продукта в год и продолжит поддерживать ее и на двусторонней основе, и вместе с союзниками, отметила Силиня.

Как сообщалось, в прошлом году Латвия передала Украине вертолеты, пулеметы, беспилотные аппараты, самоходные гаубицы и другое вооружение.

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