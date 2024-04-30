Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью Deutsche Welle заявила, что Украина не будет принудительно возвращать из-за границы мужчин призывного возраста.

По ее словам, предоставление данных в территориальные центры комплектования и социальной поддержки не означает автоматическую мобилизацию на фронт. "В Украине принят закон о мобилизации, и мы должны понимать, насколько мы можем заменить ребят на фронте. Речь идет о мобилизационном потенциале — учете и информации. И это первоочередная цель нашего решения", — сказала она.

Стефанишина сообщила, что еврокомиссар по внутренним делам и миграции Илва Йоханссон в мае посетит Украину, чтобы обсудить с украинскими властями вопрос дальнейшего правового статуса украинцев за рубежом. Действующий механизм временной защиты украинцев в ЕС действует до марта 2025 года.

"Поэтому никаких ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола и возраста в страну, находящуюся в состоянии войны, не будет. Но приятных решений в вопросах войны нет, и давайте не будем забывать, что война продолжается и мы должны ее выиграть", — сказала она.

23 апреля украинским мужчинам призывного возраста за рубежом временно перестали предоставлять консульские услуги.

Согласно новому закону о мобилизации, украинцы за рубежом смогут получать консульские услуги только при наличии военного билета и обновления данных в ТЦК (военкоматах). Но закон должен вступить в действие 18 мая, а выдачу документов приостановили уже сейчас.

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