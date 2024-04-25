Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал в среду, что Польша готова помочь Украине "идентифицировать" бежавших за границу мужчин призывного возраста.

Польский министр обороны сказал в интервью телеканалу PolSat, что Варшава уже давно предлагала Киеву помощь в выявлении среди украинских беженцев и иммигрантов тех, кто подлежит мобилизации. Конкретные формы этой помощи, по словам министра, зависят от пожеланий украинской стороны.

"Я думаю, что многие наши сограждане возмущались и возмущаются, когда видят в кафе молодых украинских мужчин и слышат о том, каких усилий нам стоит помощь Украине", — сказал Косиняк-Камыш.

"Неудивительно и то, что те украинцы, которые находятся на фронте, имеют обоснованные претензии к своим ровесникам, которые рассыпались по миру", — добавил министр.

Вопрос телеканала министру был связан с тем, что МИД Украины на этой неделе объявил о прекращении оформления документов за границей гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Этот шаг связан с принятым недавно в Украине новым законом о мобилизации.

По оценке статистической службы Евросоюза, в январе 2024 года в странах ЕС находились около 4,3 млн граждан Украины, в том числе около 860 тыс. мужчин. Польша официально дала временное убежище 950 тысячам украинцев, и по этому показателю она занимает второе место после Германии.

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