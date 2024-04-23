МИД Украины подключился к исполнению нового закона о мобилизации и отдал своим консульским учреждениям временно прекратить оформление любых документов, кроме справки для возвращения, находящимся за границей гражданам Украины мужского пола и призывного возраста. Об этом сообщило в понедельник издание "Дзеркало Тижня" (Зеркало недели).

Издание опубликовало фотокопию подлинного, как оно утверждает, распоряжения заместитель министра иностранных дел Андрея Сыбиги. Распоряжение вступает в силу уже во вторник, 23 апреля.

"С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" […] с целью недопущения избежания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса военного учета […] поручаю с 23.04.2024 временно приостановить осуществление консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", — говорится в документе.

Разрешено, согласно документу, только оформление удостоверений для возвращения в Украину.

Распоряжение будет действовать "до получения дополнительных разъяснений относительно порядка применения" нового закона о мобилизации.

Верховная Рада Украины 11 апреля приняла новый закон о мобилизации, в котором, в частности, ужесточаются правила воинского учета. Закон вступит в силу в мае.

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