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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации, который 11 апреля приняла Верховная Рада. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Закон вступит в силу через месяц после подписания президентом, то есть 16 мая 2024 года.

Закон о мобилизации в Украине, в частности, вводит вместо срочной службы базовую военную службу сроком на пять месяцев в мирное время и на три месяца в военное время. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Также закон предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки, которая с 2025 года будет частью обучения в вузах — обязательной для лиц мужского пола и добровольной для женщин.

Для уклонистов и нарушителей правил воинского учета предусмотрен ряд ограничений, в том числе временный запрет на выезд из Украины, арест активов и ограничение права на вождение автомобиля (при ряде условий).

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