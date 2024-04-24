23 апреля Кабинет министров принял поправки к Закону о военной службе, которые предусматривают, что после объявления мобилизации или в случае военного положения в порядке исключения в Национальные вооруженные силы (НВС) можно будет принимать и иностранцев.

"Латвия готовится к различным сценариям военной угрозы, учась на опыте Украины. Цель этой инициативы – привести в порядок нормативную базу, чтобы Латвия в случае исключительного или военного положения могла оперативно принимать на службу иностранных добровольцев в дополнение к силам НАТО, которые уже находятся у нас. Эта инициатива укрепит наши боевые возможности, открыв более широкие возможности для мотивированных граждан других стран воевать в нашей стране", - сказал министр обороны Андрис Спрудс.

Иностранные граждане, которые пожелают служить в НВС, обязаны легально находиться на территории Латвии и знать государственный язык или по крайней мере один из официальных языков НАТО. Поправки включают список стран, граждане которых смогут начать службу в НВС, и на них будут распространяться условия аналогично гражданам Латвии, подлежащим мобилизации.

В случае всеобщей и частичной мобилизации добровольно служить в НВС смогут граждане стран ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли и НАТО, а также Австралии, Бразилии, Новой Зеландии и Украины.

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