После более чем недельных согласований Национальные вооруженные силы (НВС) незадолго до Пасхи наконец дали ответы на вопросы портала Delfi об оборонном потенциале Латвии и о том, кто защитит страну в случае войны. Как заверили в НВС, в случае военного конфликта молодые люди, призванные в Службу государственной обороны, будут последними, кто будет участвовать в боевых действиях, и у государства есть материальные резервы, чтобы одеть и экипировать всех солдат.