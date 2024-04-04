Foto: Foto: Ēriks Kukutis, Aizsardzības ministrija

После более чем недельных согласований Национальные вооруженные силы (НВС) незадолго до Пасхи наконец дали ответы на вопросы портала Delfi об оборонном потенциале Латвии и о том, кто защитит страну в случае войны. Как заверили в НВС, в случае военного конфликта молодые люди, призванные в Службу государственной обороны, будут последними, кто будет участвовать в боевых действиях, и у государства есть материальные резервы, чтобы одеть и экипировать всех солдат.

Концепция государственной обороны 2023 года предусматривает, что личный состав НВС в военное время должен составить 61 тысячу человек, в том числе 31 тысячу профессиональных военнослужащих, солдат Службы гособороны, земессаргов, солдат активного резерва и 30 тысяч солдат общего резерва.

В настоящее время в армии насчитывается 7345 профессиональных военнослужащих, около 10 тысяч земессаргов и 36 тысяч солдат резерва, сообщается на сайте НВС. Бывший госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс ранее говорил порталу Delfi, что реальная численность резервистов на данный момент гораздо меньше и что в активном резерве насчитывается около 3000 человек.

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