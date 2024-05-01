В ночь на 1 мая российские военные атаковали центр Одессы. Портал Meduza передает заявление главы областной гражданской администрации Олег Кипер. По словам Кипера, атака велась баллистическими ракетами. В результате погибли три человека, в том числе один сотрудник полиции. Еще трое получили ранения.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также сообщил, что в результате атаки повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Минобороны РФ атаку не комментировало. РИА Новости со ссылкой на "одесское сопротивление" утверждает, что целью атаки был штаб ВСУ в районе площади Куликово Поле в центре города.

В понедельник российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Как сообщали местные власти, погибли четыре человека, а еще один умер от инсульта, который спровоцировала атака. Ранения получили 32 местных жителя, в числе которых — известный украинский политик Сергей Кивалов: сейчас он возглавляет Одесскую юридическую академию, а в прошлом был соавтором закона о защите русского языка и руководил украинским Центризбиркомом во время Оранжевой революции.

В результате удара пострадало одно из наиболее известных зданий в Одессе — особняк, которые местные жители называют "замок Гарри Поттера" или "замок Кивалова".

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