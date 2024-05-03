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В ходе визита в Киев глава МИД Великобритании признал, что Лондон исчерпал все свои запасы техники и оружия, но пообещал Украине ежегодную помощь в размере 3,5 млрд евро.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в рамках визита в Киев в четверг, 2 мая, признал за Украиной право наносить удары по территории РФ оружием, полученным от Лондона. "Украина имеет такое право. Россия наносит удары по украинской территории, и вполне понятно, что Украина чувствует необходимость защищаться", - цитирует Кэмерона агентство Reuters.

Глава британского внешнеполитического ведомства пообещал, что Лондон будет предоставлять Киеву ежегодную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд евро), и признал, что перспективы новых поставок вооружения Украине Великобританией пока неясны. "Мы действительно исчерпали все, что могли дать в плане техники и оружия", - отметил он.

В Киеве глава британского МИДа встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими политиками.

В марте во время визита в Германию Дэвид Кэмерон настоятельно призвал власти ФРГ поставить Украине авиационные крылатые ракеты TAURUS, не исключив круговые поставки ракет в формате "TAURUS - Лондону, Storm Shadow - Киеву".

Тогда же Кэмерон отверг опасения Берлина, что предоставление Украине дальнобойных ракет приведет к эскалации войны, развязанной Россией.

"Вполне возможно ввести ограничения на применение этого оружия, чтобы оно никоим образом не способствовало эскалации", - уточнял британский министр в беседе с газетой Süddeutsche Zeitung.

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