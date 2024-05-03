При нападении неизвестных на протестующих против закона об "иноагентах" в Тбилиси пострадали как минимум пять человек. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал власти Грузии отозвать законопроект.

Группа неизвестных людей напала в Тбилиси на участников протестов против закона об "иноагентах". Как сообщают грузинские СМИ, нападение на площади Героев в грузинской столице было совершено в ночь на пятницу, 3 мая, и продолжалось около 10 минут - до тех пор, когда на месте происшествия стал собираться народ.

Как передает телеканал Pirveli, нападавших было около 20. По информации "Грузия Online", в атаке принимали участие до 15 человек - "молодые мужчины крепкого телосложения", подъехавшие к месту проведения митинга на нескольких автомобилях. По словам участников акции, на которые ссылается издание, они сбили человека на велосипеде и, выйдя из автомашин, "расправились еще с несколькими протестующими".

Сообщается как минимум о пяти пострадавших: у нескольких разбиты головы, у одного выбит зуб. На месте им оказали помощь врачи. Нападавшие смогли уехать с места происшествия.

Демонстранты пригрозили "тотальным неповиновением"

Вечером 2 мая протестующие против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" огласили свои требования. Первое из них - это освобождение всех "незаконно и несправедливо задержанных".

Второе и "самое важное" - отзыв законопроекта об "иноагентах", в противном случае демонстранты намерены объявить "тотальное неповиновение". Третье требование состоит в том, чтоб все, кто прибегал к насилию в отношении женщин, детей и остальных протестующих, "были максимально наказаны".

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