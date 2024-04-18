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"Да — Европе! Нет — российскому закону!" — этот лозунг стал главным на протестах в Грузии против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который, по мнению оппозиции, повторяет российское законодательство об "иностранных агентах".

В среду, после принятия законопроекта в первом чтении, на акцию протеста пришло еще больше людей, чем в предыдущие дни. Масштабный протест традиционно начался у здания парламента на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

"Третья ночь достойного протеста против принятия российского закона! С одной стороны народ Грузии, с другой — 83 депутата, проголосовавшие против нашего европейского будущего. Народ всегда побеждает!" — написала в соцсети Х президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правительству страны.

Акция возле парламента в среду продолжалась до поздней ночи. В третий день протестов организаторы акции выдвинули ультиматум властям: сделать политическое заявление об отзыве законопроекта, который они называют "российским законом".

После того как срок ультиматума истек, часть протестующих по призыву организаторов переместилась с проспекта Руставели к зданию правительственной канцелярии, требуя встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Среди пришедших к канцелярии были представители оппозиционных партий. Здесь ситуация несколько раз накалялась. На кадрах, распространенных телеканалом Mtavari, видно, что полиция насильно сажает в полицейский автомобиль и увозит оппозиционного депутата Алеко Элисашвили.

В МВД заявили о задержании двух человек за административные нарушения. У одного из задержанных, согласно ведомству, было изъято холодное оружие.

Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе в эфире телеканала Formula назвал это провокацией со стороны властей. "Они идут на такого типа провокации, чтобы как-то вывести из себя людей, но мы продолжаем мирную борьбу", — сказал он.

Накануне МВД применило перцовый спрей против протестующих у парламента. Причиной применения спецсредств в ведомстве назвали пресечение физического противостояния, заявив, что протестующие бросали в полицейских бутылки и камни.

На кадрах с места событий было видно, что спецназ применяет силу к демонстрантам. Среди пострадавших от действий силовиков были трое журналистов.

В марте прошлого года правящая партия "Грузинская мечта" отозвала законопроект "О прозрачности иностранного влияния", дошедший до второго чтения в парламенте, из-за масштабных протестов. Тогда представители партии заявляли, что вопрос снят с повестки дня, и в их планы не входит повторное рассмотрение законопроекта.

Спустя год его снова внесли в парламент с единственным отличием — термин "агент иностранного влияния" заменили на формулировку "организация, проводящая интересы иностранной силы".

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