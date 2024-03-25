Правительство Грузии инициирует внесение поправок в Конституцию и другие законы, чтобы закрепить там "гарантии защиты семейных ценностей", а также запрет "пропаганды" ЛГБТ и трансгендерного перехода. Об этом заявил Мамука Мдинарадзе, глава парламентской фракции правящей партии "Грузинская мечта".

По словам парламентария, в случае принятия поправок в Грузии запретят распространение художественных и иных произведений, содержание которых направлено на "пропаганду однополых семейных или интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки над несовершеннолетним однополой парой или не гетеросексуальным лицом, а также медицинского вмешательства, связанного со сменой пола". Также власти планируют запретить собрания, на которых распространяется эта информация, и ее включение в программу любых образовательных учреждений.

Одновременно правящая партия предлагает запретить "любое медицинское вмешательство, связанное с изменением пола человека". В документах граждане Грузии и проживающие в стране иностранцы смогут указывать один из двух гендеров (мужской или женский), причем он должен "соответствовать генетическим данным".

Также законопроект предусматривает запрет на усыновление детей для лиц, не состоящих в браке и/или не определяющих свою ориентацию как гетеросексуальную. Аналогичные нормы планируется распространить и на попечительство над несовершеннолетним.

"Наша обязанность — защитить конституционные права и свободы любого человека, какими бы нетрадиционными и разными ни были правила их жизни. С другой стороны, мы должны принципиально защищать семейные ценности и наши будущие поколения от непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды", — пояснил необходимость принятия поправок Мдинарадзе.

Партия "Грузинская мечта" анонсировала запрет "ЛГБТ-пропаганды" и трансгендерного перехода в конце февраля. Оппозиционные депутаты тогда обвинили правящую партию в "предвыборном популизме" и подражании Кремлю, а правозащитники раскритиковали инициативу, указав, что она усилит раскол в грузинском обществе. В свою очередь, политологи отмечали, что принятие этих поправок может помешать Грузии на пути к вступлению в ЕС.

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