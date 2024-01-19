Полиция Саратовской области составила административный протокол по статье о "публичном демонстрировании символики экстремистской организации" в отношении местной жительницы, опубликовавшей в инстаграме фотографии с радужными флагами. Это первый в России протокол о "‎демонстрации экстремистской символики", составленный из-за радужного флага, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Первый отдел".

В протоколе, который цитируют правозащитники, сказано, что местная жительница "разместила фото-видео материалы, содержащие символику „Международного общественного движения ЛГБТ", признанного экстремистским".

Верховный суд РФ в ноябре 2023 года объявил "экстремистским" и запретил в России "международное движение ЛГБТ". Решение не публиковались, однако саратовское издание "Свободные новости" смогло найти и опубликовать копию. Там говорилось, что "международное движение" возникло в 1960-е в США "как часть политики ограничения рождаемости", а в России оно действует с 1984 года.

"Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)", — сказано в документе.

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