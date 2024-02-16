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Парламент Греции в четверг уверенным большинством проголосовал за легализацию однополых браков и усыновление детей однополыми семьями. Греция стала 37-й страной в мире и первой православной страной, узаконившей браки людей одного пола.

За новый закон проголосовали 176 из 245 присутствовавших депутатов греческого парламента.

Закон продвигал лично премьер-министр Кириакос Мицотакис, лидер консервативной партии Новая демократия. При этом против легализации однополых браков выступали десятки депутатов от партии премьера, но зато за него проголосовали депутаты от оппозиции, в том числе от левой партии Сириза, чей лидер, Стефанос Касселакис — гей.

"Это историческая веха в деле обеспечения прав человека, отражающая сегодняшнюю Грецию — прогрессивную, демократическую страну, страстно верящую в европейские ценности", — написал премьер-министр Мицотакис в соцсети Х, бывшем твиттере.

Выступая в парламенте во время дебатов, Мицотакис сказал, что новый закон "значительно улучшит жизнь довольно многих сограждан, ничего не отнимая от жизней большинства".

Греческая (Элладская) православная церковь, которая имеет в стране государственный, конституционный статус "преобладающей религии" и пользуется авторитетом среди многих депутатов партии Мицотакиса, выступает решительно против легализации однополых браков.

Глава церкви, архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II, заявил, что новый закон — это попытка навязать стране новые реалии, которые разрушают ткань общества.

В воскресенье в Афинах прошла демонстрация против нового закона. На нее с иконами и распятиями в руках вышли около четырех тысяч человек.

Греция, по данным социологов — самая религиозная страна в Европе. По подсчетам американского Pew Research Center, до 90% жителей Греции считают себя православными христианами, 58% из них утверждают, что религия играет очень важную роль в их жизни. Правда, в церковь ходят всего 16%, но и это — наивысший показатель во всей Европе.

Как напоминает агентство AFP, гражданские союзы — но не браки — однополых пар были узаконены в Греции в 2015 году, когда страной правила партия Сириза. Ее лидер, Стефанос Касселакис, в октябре прошлого года сочетался браком со своим партнером в США, за что подвергся оскорблениям со стороны консервативных политиков-гомофобов.

Принятый при правительстве Сиризы закон не позволял однополым парам и усыновлять детей: взять приемного ребенка официально мог один партнер, но не оба. Не решал этот закон и проблемы наследства однополых пар.

ЛГБТ-организации Греции приветствовали принятие нового закона. "Сегодня — день радости!" — объявила в соцсетях одна из них, "Радужные семьи Греции".

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