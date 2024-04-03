Партия "Грузинская мечта", имеющая большинство в парламенте Грузии, планирует во второй раз внести на рассмотрение депутатами законопроект об "иноагентах". Об этом заявил лидер парламентской фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

На брифинге для прессы Мдинарадзе отметил, что содержание законопроекта останется таким же, как и при попытке его принятия в феврале-марте 2023 года. Единственное отличие — вместо термина "агент иностранного влияния" будет использоваться формулировка "организация, осуществляющая интересы иностранной силы".

Оригинальный законопроект предусматривал, что в Грузии появится реестр "иноагентов", в который внесут все некоммерческие объединения и СМИ, получающие более 20% своего бюджета из-за пределов страны. Такие организации будут обязаны ежегодно публиковать финансовый отчет, в случае нарушения им грозят штрафы.

Представитель "Грузинской мечты" пояснил, что правящая партия повторно вносит законопроект на рассмотрение в парламент, поскольку работающие в стране некоммерческие организации занимаются "антигосударственными действиями". В их числе Мдинарадзе назвал "распространение псевдолиберальной идеологии", "пропаганду ЛГБТ" и "кампании" против Грузинской православной церкви.

Рассмотрение законопроекта начнут уже сегодня. "Грузинская мечта" планирует принять его до конца весенней сессии, которая завершится в июне.

Впервые законопроект об "иноагентах" был внесен на рассмотрение в грузинский парламент в феврале 2023 года, в начале марта депутаты приняли его в первом чтении. После этого в Тбилиси начались массовые протесты, а законопроект осудили в США и Евросоюзе. Вскоре инициаторы отозвали его из-за "разногласий в обществе".

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