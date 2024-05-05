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Украина сможет перейти в 2025 году в новое контрнаступление, благодаря военной помощи США в размере 61 миллиарда долларов, которая поможет положить конец успехам России в этом году. Такого мнения придерживается советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, пишет газета Financial Times.

Выступая накануне на организованном этим изданием мероприятии FT Weekend Festival в Вашингтоне, Салливан признал, что, несмотря на новый пакет финансирования, одобренный США в апреле, в ближайшее время он ожидает продолжения российского продвижения на поле боя, поскольку для изменения ситуации невозможно просто "щелкнуть выключателем".

Однако, по его словам, благодаря новой помощи Вашингтона Киев сможет держать оборону и противостоять российскому нападению в течение 2024 года. А уже в 2025 году Украина намерена "двигаться вперед", чтобы отвоевать захваченную российскими войсками территорию, указал Джейк Салливан.

Приход Трампа в Белый дом может поставить помощь США под угрозу

Его комментарии о потенциальном контрнаступлении Украины Financial Times называет наиболее четким выражением того, как Белый дом видит развитие конфликта, если на президентских выборах в ноябре победит действующий глава государства Джо Байден.

Издание подчеркивает, что наступление Украины в 2025 году будет зависеть от увеличения финансирования со стороны Конгресса и одобрения со стороны Белого дома. Однако дальнейшая поддержка может оказаться под угрозой в случае победы Дональда Трампа, который скептически относится к помощи Украине и обещал быстро прекратить конфликт путем переговоров, отмечает американская газета.

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