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Согласно условию, поставленного Соединенными Штатами, они готовы заключить оборонный пакт с Саудовской Аравией только в том случае, если Эр-Рияд нормализует отношения с Израилем. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в его интервью на FT Weekend Festival.

Салливан заявил, что для мира на Ближнем Востоке необходим трехсторонний пакт, и администрация президента Джо Байдена не подпишет соглашение об обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения, настаивая на том, что "нельзя отделить одну часть от других". Байден публично обозначит путь к обеспечению безопасности Израиля и более мирному региону в ближайшие месяцы, добавил он.

"Комплексное видение - это двустороннее взаимопонимание между США и Саудовской Аравией в сочетании с нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а также значимые шаги от имени палестинского народа", - сказал советник по нацбезопасности.

При этом Салливан отверг недавние предположения о том, что Белый дом рассматривает возможность заключения двусторонней сделки между США и королевством, если Израиль откажется пойти на уступки палестинцам.

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