88-летний актер Иван Краско, который был четырежды женат, остался без крыши над головой - все его имущество между собой разделили родственники и бывшие жены.

У актера пять детей. Дочь Галина от первого брака с Екатериной Ивановой, сын Андрей (скоропостижно скончался в 2006 году от сердечной недостаточности) и дочь Юлия родились в браке с Кирой Петровой, которую Краско похоронил 22 года назад, и двое сыновей - Федор и Иван - от третьей жены Натальи Вяль, с которой актер прожил 10 лет и развелся в 2011 году. Четвертая, теперь уже бывшая супруга и ученица Ивана Краско Наталья Шевель младше его на 60 лет. Детей в этом союзе, который продлился с три года, не было.

Сейчас, как пишет StarHit, актер оказался без крыши над головой - вся недвижимость находится в распоряжении родственников и бывших жен. Как уточняет издание, Краско лишился загородного дома, дачи и квартиры под Санкт-Петербургом. Осталась только баня в селе Вартемяги.

По словам знакомых, он готов пойти в дом престарелых. "Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: "А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых", — рассказали в Театре имени Комиссаржевской, где артист служит уже 50 лет.

В загородном доме он поселиться не может, пояснил изданию один из соседей актера: "Все лето там пасутся бывшие, нынешние, будущие жены Ивана и их родственники".

Как сообщает StarHit, актер не смог воспользоваться и наследством своего сына Андрея. После его смерти остался просторный особняк близ Санкт-Петербурга. Семья решила продать его и разделить деньги между собой. На свою долю Краско-старший собирался купить комнату в коммуналке, однако его четвертая супруга распорядилась суммой по-своему, потратив деньги на путешествия.

Сейчас Краско живет в питерской квартире, оставленной при разводе третьей жене и их общим детям. Наталья Вяль выделила бывшему супругу маленькую комнату, что, очевидно, не устраивает актера.

"Он раздосадован цинизмом бывших жен, которые на всю страну заявляют "квартиру отписал, значит, больше не нужен", а ведь он помог этим голодранкам встать на ноги", — говорят его коллеги.

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