Генштаб Минобороны России по поручению Владимира Путина начал подготовку к учениям в целях «повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач», пишет со ссылкой на ведомстве портал Meduza.io.

В ходе учений Минобороны планирует отработать вопросы «подготовки и применения нестратегического ядерного оружия» (его также называют тактическим) в целях «безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц» в адрес России.

Учения будут проведены «в ближайшее время». В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Место проведения учений не сообщается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минобороны имело в виду заявления президента Франции Эммануэля Макрона и «британских представителей» о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными». «Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — сказал представитель Кремля.

В конце февраля 2024 года газета Financial Times рассказала о получении секретных документов, касающихся российского тактического ядерного оружия. В них говорилось, что порог его применения Россией ниже, чем официально заявляют российские власти — военные могут использовать тактическое ядерное оружие в случае вторжения войск Китая, а также чтобы «сдержать государства от агрессии… или эскалации военных конфликтов».

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