Китайский руководитель Си Цзиньпин впервые за пять лет приехал в Европу с необычным визитом в необычное время. Отношения США и Евросоюза с Китаем ухудшаются с каждым днем из-за того, что Китай отказывается устранять перекосы в торговле с Западом и дружит с Россией, развязавшей войну против Украины.

Си проведет в Европе пять дней. Он не поехал в Брюссель, где сидит руководство Евросоюза, а выбрал Францию — единственную ядерную державу ЕС, во главе которой стоит Эммануэль Макрон — единственный европейский лидер, сопоставимый политическим весом с Си, да к тому же готовый на компромиссы и не стыдящийся выпадов в адрес США — единственного соперника Китая.

А вот дальнейший маршрут Си проложен на грани провокации в адрес ЕС и американцев. Он едет в Сербию и Венгрию. Это главные друзья Кремля в Европе.

Венгрия блокирует один за другим пакеты санкций против России и военной помощи Украине. А Сербия вообще не член ЕС, к тому же поездка Си выпадает на 25-летие бомбардировки китайского посольства в Белграде американцами, о чем китайцы помнят до сих пор.

Обе страны приветствуют китайские инвестиции и охотно берут в долг у Китая на инфраструктурные объекты, тогда как остальная Европа все с большей настороженностью относится к китайским технологиям и капиталам.

Премьер Венгрии Виктор Орбан единственный из лидеров ЕС приезжал прошлой осенью в Пекин на юбилейный саммит "Один пояс — один путь", где жал руку Путину. Там же оказался и президент Сербии Александр Вучич. Он тоже встречался с Путиным.

Теперь Си заедет в гости к ним в ходе своего первого выезда за границу в этом году.

Тень Путина плотно нависла над этим визитом.

Во вторник, когда Макрон на свежем горном воздухе будет в очередной раз убеждать Си повлиять на российского руководителя, в Москве будут инаугурировать Путина на очередной срок после мартовских выборов, которые Запад счел фарсом, а Си — поводом поздравить "дорогого друга" с уверенной победой.

Сразу после возвращения из европейского турне Си ждет Путина с визитом в Пекине.

Из-за чего разладились отношения Европы и Китая

Три главные проблемы — торговля, безопасность и война в Украине.

Ни одну из них приезд Си не сдвинет с мертвой точки, но европейцы надеются хотя бы остановить сползание в новую холодную войну и поддержать диалог с главным торговым партнером.

"Европейский союз и Китай хотят хороших отношений, и, учитывая глобальный вес Китая, наше взаимодействие является ключевым для обеспечения взаимного уважения, избежания недопонимания и поиска решений глобальных проблем", — дипломатично сформулировала позицию ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед переговорами с Си и Макроном в понедельник.

Опасения по поводу китайской угрозы для безопасности в Европе еще раньше заставили страны ЕС постепенно свернуть закупку китайского телекоммуникационного оборудования. А в последние дни перед визитом Си европейцы заговорили о возможном запрете китайской соцсети TikTok и начали активно ловить китайских шпионов.

В торговле трения обострились, как только Китай после ковида сделал ставку на промышленный рывок в новых технологиях и решил завалить весь мир электромобилями, солнечными батареями и другими товарами.

До этого Китай обещал, а Запад — надеялся, что с ростом экономики Китай постепенно перейдет от индустриального догоняющего роста за счет государственных субсидий к более развитой модели, основанной на росте потребления. Тогда со временем он будет не только экспортировать товары на Запад и накапливать валюту, а начнет тратить ее и покупать западные товары, откроет свой рынок для западных производителей и ослабит контроль за движением капитала.

Этого не произошло, и Запад начал защищаться.

Сначала пошлины ввели США, а теперь ЕС проводит антимонопольные расследования, после которых может обложить сборами импорт китайских электромобилей и медицинского оборудования. Китай в ответ грозит перекрыть импорт французского коньяка.

Почему Си не слышит призывов повлиять на Путина

Си призывает Европу не идти на поводу у США и занять "прагматичную" позицию — развивать взаимовыгодное экономическое партнерство, а не возводить барьеры. Он охотно обсуждает торговлю, а вот по главному для ЕС вопросу — о войне России против Украины — диалог не заладился.

Когда Макрон год назад приехал в Китай и попросил Си надавить на Путина, чтобы "привести Россию в чувство", Си никак не отреагировал на эти слова, ни разу не упомянул Россию, и ни разу не произнес слово "война". А когда Макрон заговорил на пресс-конференции про Украину, Си не скрывал раздражения и даже пару раз нетерпеливо вздохнул.

Прошел год. Китай по-прежнему не осуждает российскую агрессию в Украине. Она подрывает экономику ЕС и вызывает политический кризис, поскольку не всем европейцам нравятся миллионы украинских беженцев и миллиардные затраты на поддержку Украины.

Макрон в Париже в очередной раз попросит Си повлиять на Путина. Однако эксперты сомневаются, что получится, поскольку Си смотрит на мир через призму противостояния с США — единственным политическим, экономическим и военным соперником Китая в соревновании за лидерство в мире.

В этом свете другие страны Запада Китай не считает самостоятельными, а агрессия России против Украины ему на руку, поскольку она связывает деньги и ресурсы США с одной стороны, а с другой — делает Россию изгоем на Западе и толкает ее в объятия Китая, обеспечивая ему энергетическую безопасность и поддержку ядерной державы на случай конфликта с Западом.

Вслед за Путиным Си называет войну не войной, а "кризисом". Макрон в понедельник дипломатично перенял китайскую терминологию.

"Я предлагаю, во-первых, рассмотреть европейско-китайские отношения, что позволит нам обсудить коммерческие вопросы — доступ к рынкам, условия справедливой конкуренции, инвестиции", — сказал Макрон перед переговорами.

"И во-вторых, мы обсудим Украину и Ближний Восток — два крупных кризиса, в которых координация между нами является абсолютно решающей", — добавил французский президент.

Подводить итоги скоротечной встречи Макрон не стал — ему еще полтора для развлекать китайского председателя, и портить ему настроение выпустили "плохого полицейского" фон дер Ляйен, которую Си и так откровенно игнорирует и недолюбливает.

Она назвала войну войной и предупредила, что связи Китая с Кремлем играют решающее значение для европейско-китайских отношений, поскольку российская агрессия "представляет экзистенциальную угрозу для Украины и Европы в целом".

"Мы рассчитываем на то, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец агрессивной войне России против Украины. Президент Си сыграл важную роль в деэскалации безответственных ядерных угроз России, и я уверена, что президент Си продолжит это делать", — сказала она и добавила, что ЕС попросил Китай воздержаться от поставок вооружений и продукции двойного назначения России и не помогать Кремлю обходить западные санкции.

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