Foto: Unsplash

Хакеры взломали базу с личными данными военнослужащих и сотрудников британского Министерства обороны. Информацию об этом получили Би-би-си и телекомпания Sky News. По неофициальным данным, во вторник правительство проинформирует об этом происшествии депутатов парламента.

У Би-би-си нет сведений, кто стоял за взломом. Sky News утверждает, что, хотя правительство не станет называть конкретную страну, по его информации, эти хакеры связаны с властями Китая.

По имеющимся у Би-би-си данным, хакеры получили доступ к системе, в которой хранятся зарплатные ведомости и номера банковских счетов военных.

В небольшом количестве случаев речь может идти и о домашних адресах.

Во взломанной системе, которую содержит внешний подрядчик министерства, содержалась личная информация нынешних и бывших служащих армии, флота и воздушных сил Британии в форме документов, подаваемых в налоговую службу.

Поскольку речь идет о взломе компьютеров внешнего подрядчика, то доступа к оперативной информации Министерства обороны хакеры не получили.

По имеющимся у Би-би-си данным, министерство, обнаружив взлом, немедленно приняло меры и отключило систему от внешнего доступа.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit