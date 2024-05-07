Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) установили контроль над контрольно-пропускным пунктом Рафах на границе сектора Газа и Египта. Об этом пишет газета The Times of Israel со ссылкой на заявление израильских военных.

Как уточняет издание, ЦАХАЛ контролирует погранпункт со стороны сектора Газа, а также дорогу, которая ведет к КПП из города Рафах.

В ходе операции, сообщили израильские военные, были убиты около 20 боевиков ХАМАС, а также уничтожен начиненный взрывчаткой автомобиль, двигавшийся в сторону израильского танка. Помимо этого, ЦАХАЛ обнаружил рядом с КПП три тоннеля, которые использовала группировка. Среди израильских военных погибших нет, говорится в заявлении.

Израильская армия начала операцию в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого были убиты около 1200 человек. По данным подконтрольного боевикам министерства здравоохранения Газы в результате ударов ЦАХАЛ погибли более 34 тысяч человек (подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным).

Власти Израиля несколько месяцев планировали операцию в Рафахе, которая, как они считают, была необходима для полного уничтожения руководства ХАМАС. Западные страны, в первую очередь США, выражали недовольство этими планами из-за высоких рисков жертв среди мирного населения.

Утром 6 мая ЦАХАЛ призвал население восточных кварталов Рафаха эвакуироваться, вечером были нанесены удары по объектам ХАМАС в этом районе. Как отмечает Reuters, это поставило под вопрос соглашение о прекращении огня, на который незадолго до атаки согласилась группировка при посредничестве Египта и Катара.

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