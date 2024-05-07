Федеральная прокуратура ФРГ провела обыски в брюссельском офисе депутата Европарламета от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра. Причиной стали подозрения в отношении бывшего сотрудника парламентария в шпионаже на Китай, сообщили в ведомстве.

Как уточнили в немецкой прокуратуре, Кра проходит по этому делу как свидетель. Разрешение на обыск дал Европарламент.

Бывшего сотрудника офиса Кра — гражданина Германии китайского происхождения Цзяня Г. — подозревают в том, что он действовал в качестве агента иностранной спецслужбы. Будучи ассистентом Кра, он имел прямой доступ ко всем материалам Европарламента. Генеральный прокурор ФРГ, в частности, обвиняет Цзяня Г. в передаче КНР информации о переговорах в Европарламенте и в шпионаже за китайскими оппозиционерами в Германии.

Цзянь Г. работал в офисе депутата от "Альтернативы для Германии" с 2019 года. Он был задержан в Дрездене 22 апреля и сейчас находится под стражей. Европарламент отстранил сотрудника офиса Кра от работы после его задержания.

Сам Кра обыски в своем офисе пока не комментировал. Документы, принадлежащие Кра, защищены депутатским иммунитетом. Он может быть отменен решением Европарламента по требованию властей.

Ранее прокуратура Дрездена начала предварительное расследование против Максимилиана Кра по подозрению в получении денег из России и Китая. Эти процедуры, однако, никак не связаны с расследованием Федеральной прокуратуры ФРГ в отношении Цзяня Г., подчеркнули в Дрездене.

Как сообщал журнал Der Spiegel, во время визита в Нью-Йорк в декабре 2023 года Кра был допрошен ФБР на предмет возможного получения "сомнительных платежей из близких Кремлю источников". Политик тогда подтвердил изданию факт своего допроса в США, но обвинения в связях с Россией отверг.

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