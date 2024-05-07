Парламент Шотландии назначил нового лидера Шотландской национальной партии (SNP) Джона Суинни первым министром правительства этой части Великобритании. 60-летний Суинни является сторонником полной независимости Шотландии от Лондона, однако выступает за постепенный, без резких движений, выход из Великобритании.

Предыдущий первый министр и лидер Шотландской национальной партии Хамза Юсаф на прошлой неделе подал в отставку. После развала правительственной коалиции с зелеными ему грозили сразу два вотума недоверия.

Таким образом Суинни возглавит правительство меньшинства и для принятия решений будет вынужден полагаться на поддержку оппозиции: для большинства его партии не хватает двух мандатов.

Как ожидается, Суинни будет официально приведен к присяге в среду.

Джон Суинни уже возглавлял партию SNP — в 2000–2004 гг., когда она была в оппозиции. До и после этого он был депутатом разных уровней, с 2007 года, когда SNP пришла к власти, занимал разные посты в правительстве. При лидере партии и главе правительства Николе Стёрджен, ушедшей в отставку в прошлом феврале он был вице-премьером.

Программная цель SNP — независимость Шотландии, и все ведущие фигуры в партии неизменно клянутся в верности этой цели, но в то же время среди них бытуют разные представления о том, как именно к этой цели идти.

Джон Суинни принадлежит к лагерю сторонников постепенного движения к независимости путем расширения автономии Шотландии в рамках Соединенного Королевства.

В 2014 году, когда Суинни был министром финансов и экономики в правительстве тогдашнего лидера SNP Алекса Сэлмонда, Шотландия с согласия Лондона провела референдум о независимости. Сторонники отделения проиграли с разницей в 10 процентных пунктов.

Затем градус сепаратистской риторики снова поднял брексит: на референдуме 2016 года о выходе из ЕС уверенное большинство шотландцев проголосовало против, Никола Стёрджен с соратниками заявили, что Англия и Уэльс насильно вырывают Шотландию из Евросоюза, и она имеет полное право на новый референдум.

Однако Лондон в лице правительства консерваторов, пользуясь данным законом правом, согласия на референдум не дал, а Эдинбург идти против закона не захотел. Тема нового референдума о независимости таким образом постепенно ушла из первополосных новостей.

При этом успех на втором референдуме сторонникам независимости никогда гарантирован не был: опросы всегда показывали, что общество Шотландии расколото по этому вопросу почти ровно пополам, при большой доле не определившихся.

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