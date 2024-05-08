США, Великобритания и Австралия ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, который, по данным американских и британских следователей, является основателем и руководителем хакерской группировки LockBit. Во вторник, 7 мая Минюст США пообещал награду в размере до 10 млн долларов за информацию, которая приведет к задержанию Хорошева.

"Дмитрию Юрьевичу Хорошеву, также известному, как LockBitSupp, LockBit и putinkrab, 31 год, из Воронежа, Россия, окружным судом Нью-Джерси предъявлены обвинения по 26 пунктам", - говорится в пресс-релизе ведомства. Речь идет о различных видах мошенничества и вымогательства. Максимальное наказание по этим обвинениям составляет в общей сложности 185 лет тюрьмы.

По данным Минюста США, от дятельности группировки LockBit пострадало более 2000 человек, у которых с помощью программ-вымогателей было украдено свыше 100 млн американских долларов.

В феврале международная следственная группа из Соединенных Штатов, Великобритании и других стран сообщила, что разрушила инфраструктуру LockBit и получила доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности этой хакерской группировки. В LockBit, впрочем, вскоре заявили о восстановлении работы своих серверов.

Российские хакеры атаковали ФРГ и Чехию

В начале мая Германия и Чехия заявили, что кибератаки на ряд политических структур этих стран совершила хакерская группировка APT28, которую считают связанной с российской военной разведкой. В связи с этим ФРГ отозвала своего посла из России для консультаций, а посла РФ вызвали в МИД Чехии. НАТО и ЕС выразили солидарность с Прагой и Берлином, осудив атаки.

От России исходит максимальная угроза киберпреступности, согласно опубликованному недавно совместному исследованию ученых из Оксфордского университета и Университета Нового Южного Уэльса в Канберре (Австралия). За РФ в этом рейтинге с большим отрывом следуют Украина, Китай, США и Нигерия.

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