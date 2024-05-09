Евросоюз своим примером показывает, как после Второй мировой войны страны, еще недавно бывшие врагами, смогли объединиться во имя мира и вместе достичь процветания. Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил в видеообращении, приуроченном ко Дню Европы. Delfi публикует перевод его поздравления.

В День Европы мы вспоминаем визионерский момент в истории. Это было в мае 1950 года, когда Роберт Шуман заложил фундамент того, что мы сейчас знаем как Евросоюз. За прошедшие десятилетия Европа стала оплотом мира.

Но два года назад Россия вернула высокоинтенсивную войну к европейским границам. С 2022 года украинцы борются за само свое существование, за свою свободу и за свою культуру. Евросоюз непоколебимо поддерживает их, и мы продолжим это делать.

On #EuropeDay, we mark Schuman's vision that laid the foundation of our Union. With wars raging around us, from Ukraine to Gaza, the message that former enemies can make peace and build a better future is more relevant than ever.

As EU we continue working for peace. Everywhere. pic.twitter.com/o3YBtM8Q6B — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 9, 2024

На Ближнем Востоке свирепствует другая война. К сожалению, мы вновь на грани эскалации, и война может охватить весь регион. Но мы не можем позволить сместить фокус внимания ни с бесчеловечных страданий жителей сектора Газа, ни с боли израильских заложников и их семей. Столкновения должны завершиться, страдания должны закончиться, а политический процесс должен начаться для реализации плана по созданию двух государств для двух народов. И это должно произойти сейчас, потому что мы говорим об этом многие годы, не прилагая серьезных усилий для реализации этой идеи.

Европейцы активны по всему миру. Они пытаются облегчить страдания людей и работать во имя мира, предоставлять гуманитарную помощь везде, где это необходимо, работать с глобальными партнерами ради стабильности, безопасности и развития, ради свободы, процветания и сплоченности.

Мы также строим глобальную партнерскую сеть для борьбы с изменением климата — одной из главных экзистенциальных угроз для всего человечества. Это требует устойчивых решений и всеобщего сотрудничества во времена, когда мир становится все более и более конфронтационным.

Мы видим больше конфронтации и меньше сотрудничества. Вот почему Евросоюз хочет оставаться непоколебимым защитником справедливой и эффективной многосторонней системы, готовой сформировать справедливое будущее для всех.

За 74 года после принятия Декларации Шумана послание о том, что недавние враги могут достичь мира и построить лучшее будущее, не стало менее релевантным, наоборот, оно становится все более и более уместным. Оно показывает, как люди, годами сражавшиеся друг против друга, стали не просто добрыми соседями, но лучшими друзьями. Это хороший пример.

Европа не хочет никого учить. Но мы хотим показать, чего мы смогли достичь, защищая мир, права человека и солидарность — и у нас дома, и пытаясь поддерживать людей в других странах.

С Днем Европы!

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