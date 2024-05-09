Парад Победы в Москве в 2024 году оказался еще скромнее, чем год назад. По численности военной техники он поставил антирекорд в истории современной России.

Своего рода антирекорд поставила и погода — впервые за несколько лет в Москве 9 мая шел снег. Последний раз в этот день было настолько же холодно в 1999 году. Снегопад прекратился только ближе к концу мероприятия.

В параде участвовали более девяти тысяч человек. Это на тысячу больше, чем год назад, но на две меньше, чем в 2022 году. В смотре впервые приняли участие военнослужащие — участники войны с Украиной.

В четверг по Красной площади проехала 61 единица бронетехники. Это также меньше, чем год назад, когда в параде участвовали 125 различных машин. В небе пролетели 15 боевых самолетов — это тоже самая малочисленная авиационная группа на парадах последних лет. Правда, иногда пролет авиации отменяли из-за погоды, но теперь этого делать не стали, несмотря на снегопад в начале парада.

"Не допустить глобального столкновения"

Перед началом парада выступил президент РФ Владимир Путин. Как и в два предыдущих года, он говорил не только о победе в Великой Отечественной войне, но и о войне России против Украины и противостоянии с Западом. Однако в этот раз антизападной риторики прозвучало меньше.

Западным странам Путин предъявил претензии в "непомерности амбиций", "стремлении оправдать нынешних последователей нацизма" и попытках искажения "правды о войне".

Далее он заявил, что "Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения". "Но в то же время мы не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", — добавил Путин.

На "военную мощь вермахта" работала почти вся Европа, заявил российский президент, но тут же признал заслуги второго фронта и "вдохновляющие традиции союзничества".

"Россия сейчас переживает сложный, рубежный момент", — продолжил Путин. В прошлом году эта мысль звучала более драматично: "Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже, против нашей Родины вновь развязана настоящая война".

Путин снова назвал героями участников "специальной военной операции" — так он называет полномасштабную войну против Украины. Перед ними, по утверждению Путина, преклоняется вся Россия, а ветераны Великой Отечественной переживают за них.

Перед минутой молчания Путин коротко упомянул о "варварских терактах неонацистов", а после нее заявил о движении страны вперед с опорой на "вековые традиции", цель которого — "безопасное будущее России".

"Слава доблестным Вооруженным силам. За Россию! За Победу. Ура!" — закончил он свое выступление. После чего по Красной площади пошли парадные расчеты.

Жертвами войны России против Украины, которую Путин начал 24 февраля 2022 года, стали десятки тысяч человек.

Внезапная авиация

Авиационная часть, отменявшаяся в последние годы формально из-за плохих погодных условий, в этом году состоялась, хотя и в урезанном виде.

В начале парада шел снег, но к концу он прекратился, и над Красной площадью пролетели девять истребителей пилотажных групп "Стрижи" и "Витязи", а также шестерка штурмовиков Су-25, оставивших в небе дымный след в цветах российского флага.

Это было довольно неожиданно — в предыдущие годы авиационную часть отменяли при очевидно более хорошей погоде. Ведь самолетам нужно было собраться и выстроиться задолго до того, как они пролетят над Красной площадью.

Возможно, пролет авиации не стали отменять потому, что в параде не участвовали большие самолеты, а истребителям, которые пилотируют опытные летчики, проще лететь в сложных условиях.

До сих пор в постсоветское время самый малочисленный парад с использованием военной техники был в 2008 году. В нем участвовали 111 единиц техники, 32 самолета и вертолета.

Без "Арматы"

Как и год назад, единственным танком на параде стал Т-34 времен Второй мировой войны. Он возглавил колонну техники. Следом за ним прошли бронетранспортеры БТР-82А, "Тигр", бронемашины "ВПК-Урал", санитарные бронемашины "Линза", бронеавтомобили "Тайфун-К", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", зенитные комплексы С-400 и межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс". В самом конце проехали три тяжелых БМП "Бумеранг".

Начиная с 2015 года, в парадах 9 мая на Красной площади традиционно показывали перспективную боевую технику — танк Т-14 и БМП Т-15 семейства "Армата", БМП "Курганец", САУ "Коалиция", колесную боевую машину пехоты "Бумеранг". Второй год подряд на Красной площади из этой техники показывают только "Бумеранг".

"Бумеранги" до начала войны в Украине в представлении пропаганды были символом возрождающейся мощи российской армии, хотя ни одна из них не вышла в серийное производство.

На парадах, правда, показывали новую технику, которая уже начала поступать в войска и участвует в войне, но обычно это только легкие бронемашины, такие как "Тайфун" и "Тигр", участвовавшие и в нынешнем параде.

Причины отсутствия новых разработок в парадах российское руководство не называются. Отчасти это может быть продиктовано стремлением избежать неудобных вопросов.

В соцсетях и военных блогах с начала войны встречалось много комментариев, авторы которых отмечали отсутствие на фронте новых разработок российского ВПК.

Правда, в российской прессе появлялись сообщения об ограниченном применении танков Т-14 в Украине, но если это правда, то речь идет скорее об испытаниях, чем о поставках в войска, и в любом случае это были единичные случаи.

Отсутствие на парадах более старых танков, таких как модернизированные версии Т-72, Т-80 и Т-90, может быть объяснено самыми разными соображениями, но многие комментаторы считают, что России, возможно, не хватает бронетехники на фронте.

Это трудно доказать, поскольку Россия не публикует ни данные о количестве бронетехники и ее потерях, ни о производстве и восстановлении. Однако нехватку новых танков и других вооружений и военной техники косвенно иллюстрируют поставки на фронт устаревших боевых машин, включая Т-62 и БМП-1.

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